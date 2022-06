Diana Bolocco lanzó productora junto a Cristián Sánchez y ex productor de Mucho Gusto

Diana Bolocco aseguró que seguirá siendo rostro de Mega pese al lanzamiento de su productora. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 20 de junio 2022 · 10:10 hs

La animadora Diana Bolocco lanzó recientemente su nueva productora Diverso, junto a su esposo, Cristián Sánchez, y el ex productor ejecutivo de Mucho Gusto, Pablo “Pablete” Alvarado.

“Hace tiempo tenía ganas de crear algo propio, llevo mucho tiempo en televisión, tengo muchas ideas y a veces no se puede hacer todo lo que uno quiere, porque los canales tienen sus tiempos y necesidades. Este es el momento preciso”, declaró la conductora de El Retador en conversación con Diario Financiero.

Bolocco, además, aseguró tener confianza en el “profesionalismo y compromiso” de Alvarado, quien renunció a Mega tras el comentado corte de pelo de José Miguel Viñuela al camarógrafo José Miranda. “Me encanta la visión que tiene, es un tipo súper creativo y muy moderno”, dijo la periodista.

Diana Bolocco dejó en claro que esta nuevo proyecto no le impide seguir siendo rostro de Mega, donde está a cargo del estelar El Retador para después retomar su labor en el matinal Mucho Gusto.

“A mí me encanta hacer televisión y me gustan mucho las comunicaciones, en general. La TV es un canal más donde transmitir, hoy día puedes tener un canal de YouTube, redes sociales y yo quiero explorar todas las posibilidades”, precisó.

La Puerta Millonaria

Hace solo unos días, Canal 13 confirmó que Cristián Sánchez volverá a sus pantallas con un nuevo programa de concursos, La Puerta Millonaria.

Este es el primer proyecto que saca adelante la productora Diverso junto a Polla Chilena de Beneficencia, el que tiene como objetivo entretener y, además, llevar tráfico hacia los sitios web de dicha empresa. Esta es la misma fórmula que Pablete Alvarado realizó en Mega con La Hora de Jugar y Lotería.

“Algunas marcas me han pedido que les desarrolle ideas, porque me he especializado en usar la TV para llevar gente a las páginas web. Eso lo trabajé los últimos tres años en Mega y he estado full”, explicó el productor.