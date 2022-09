Diana Bolocco recordó los difíciles momentos que vivió en Mucho Gusto por la pandemia

"Dimos muchas malas noticias durante mucho tiempo", reconoció Diana Bolocco sobre el Mucho Gusto. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 13 de septiembre 2022 · 09:52 hs

La periodista y conductora de televisión Diana Bolocco admitió que pasó momentos muy duros luego de la llegada del COVID-19 a Chile, y aseguró que en ese tiempo "por primera vez en mi vida sentí lo que era un poco de angustia".

La esposa de Cristián Sánchez fue la primera invitada a Buenas Noches a Todos, el nuevo estelar nocturno de TVN conducido por Eduardo Fuentes, a quien le relató los complicados meses que vivió en el Mucho Gusto desde marzo de 2020, cuando el virus comenzó a causar muertes en nuestro país.

"Era un periodo de mucha incertidumbre, mucho miedo", admitió Diana Bolocco, quien recordó que se vivía "con una sensación súper extraña".

La rostro de Mega rememoró que debido a la pandemia "un montón de programas dejaron de emitirse por razones obvias", pero no ocurrió lo mismo con el matinal, que continuó con sus transmisiones habituales, de lunes a viernes.

"Nosotros estábamos trabajando como todos los días", apuntó, y habló del temor que se vivía porque "nadie sabía lo que iba a pasar".

Era tan así la cosa, que rememoró que por ese tiempo los doctores "trataban de explicarlo, pero nadie tenía la respuesta".

Diana Bolocco indicó también el origen de los problemas que presentó más adelante. "Dimos muchas malas noticias durante mucho tiempo", reconoció la conductora del Mucho Gusto, que volvió al programa esta semana para reemplazar temporalmente a José Antonio Neme,

"Yo no era consciente en ese momento, pero lo sentí luego", asumió Diana.

Pero llegó un momento en que todo se hizo presente. "Me costaba mucho dormir y eso le empezó a pasar la cuenta a mi cuerpo", le planteó la periodista a Eduardo Fuentes.

Como una máquina

"Empecé a sentir mucha angustia porque, claro, yo afortunadamente en mi entorno familiar y cercano no tuve ninguna pérdida, nadie murió. Pero ver el dolor en gente cercana, y además informar eso todos los días te pasa la cuenta", admitió Diana Bolocco.

Fue en esos momentos en que "por primera vez en mi vida sentí lo que era un poco de angustia", reconoció,

"Me costaba dormir, estaba en un estado de vigilia constante, y eso le pasa la cuenta a tu cuerpo", detalló Diana Bolocco sobre su estado en ese tiempo.

"No era consciente, era como una máquina. Pero lo vi después, y me veo en fotos de esa época y me encuentro súper distinta", planteó.

"No sé lo que era, no sé ponerlo en palabras, pero era la sensación de no querer estar ahí dando malas noticias", explicó.

"Había ganas de llorar", asumió Diana Bolocco, quien al evaluar ese período en su vida personal y profesional reflexionó: "Qué heavy, qué difícil, pero también qué privilegio haber estado en esa línea informativa durante todo ese tiempo".