Diana Bolocco sobre paternidad de Cristian Sánchez: “Tiene un don natural de ser papá… Los grandes le tienen mucho respeto”

Diana Bolocco tiene cuatro hijos, dos de su primer matrimonio, y los dos siguientes con Cristián Sánchez.

Por: Gaspar Marull 18 de septiembre 2022 · 13:58 hs

Diana Bolocco tiene cuatro hijos, dos de su primer matrimonio, y los dos siguientes con Cristián Sánchez. Ella califica la maternidad como algo agotador.

“Es el desafío más difícil de mi vida. Soy agotadora, porque estoy todo el rato probándome a mí misma y estoy todo el rato probándome si lo hago bien. Y lo hago súper mal. Lo hago mal”, confesó Bolocco.

Aquella respuesta surgió después de que Eduardo Fuentes, en el nuevo late que conduce en TVN, le consultara sobre las representaciones que ha tenido para ella la maternidad.

Fuentes por su parte agregó: “Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo, no hay un manual de instrucciones, nos vamos a equivocar siempre”.

“Pero yo veo a Cristián y él tiene un don natural de ser papá. Guaguatero, una paciencia infinita, pero tiene la palabra precisa. Y lo veo también con mis hijos mayores," apuntó Bolocco.

“Nosotros tenemos hijos de edades muy distintas, que tienen necesidades muy diferentes por razones obvias, y que te van demandando distintas facetas tuyas, entonces es súper difícil. Y yo lo veo a él y digo ‘es lejos lo que mejor le sale en la vida’, es un don natural.

“Los grandes, a pesar de que uno lo puede ver como divertido y como más a la par a Cristián, es súper papá y le tienen mucho respeto como papá. Son muy cercanos, tienen en común el deporte, pero cuando la embarran está ahí Cristián y yo cacho que le tienen miedo. Yo les doy lo mismo”, concluyó la periodista.

“¿Cristián pone la autoridad en casa? No me lo imagino retando”, preguntó Fuentes.

“Totalmente la autoridad. Yo no puedo retar. Soy la peor del mundo para retar. Mis hijos grandes me molestan, me dicen pero mamá, no sabes retar, y se ríen. No puedo y sé que lo hago mal. De hecho, me pongo mal genio y de repente grito un poco, pero sin autoridad. No sé, siempre siento que estoy al debe, hago mi mejor esfuerzo”, confesó Diana.

Eduardo Fuentes en cambio, invitó a la conductora televisiva a reflexionar, argumentando que “pondría esas palabras en pausa, porque yo te conocí fumadora y dejaste de fumar, y dejaste de fumar a propósito de ser mamá”.

“Sí poh, y ser mamá de una niña. No es que esté haciendo una diferencia en las crianzas, por favor. Pero los hombres tienden a imitar la figura paterna que tienen en la casa y desde chicos adoptan las posturas, uno se da cuenta y es muy natural".

“Entonces Cristián es muy deportista, yo también soy muy deportista, pero yo decía ellos nunca van a fumar, yo sé que nunca van a fumar, porque entraron en el deporte, tienen un referente, que es Cristián, que es súper sano, nunca ha fumado, señaló Bolocco

“Pero cuando tuve a la Gracia yo dije ‘ella, que me copia en todo, que me imita en todo, va a fumar. Me va a copiar a mí y va a fumar’. Y dije ‘no puedo hacerle esto a mi hija’ y dejé de fumar”

Eduardo Fuentes: “¿Qué tan difícil fue dejar de fumar?”



Diana Bolocco: “No fue tan difícil. Es voluntad como todo en la vida. Fueron como dos o tres semanas en que pensaba todo el rato en el cigarrillo, pero pasan esas semanas, que no es nada en tu vida”

Eduardo Fuentes: “¿Has recaído? Recaído, suena como…”

Diana Bolocco: “Bueno, es que es una adicción. Ahora, uno dice ‘tal vez la cambié por otra adicción’, porque yo fumaba, pero no tomaba casi nada de trago, y ahora tomo un poquito más. Entonces en el carrete en vez de fumar, me tomo sus tres o cuatro copas de champaña”.