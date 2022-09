Diana Bolocco vuelve a Mucho Gusto a un mes de su salida, pero por tiempo acotado

Diana Bolocco regresará a Mucho Gusto, pese a que Mega anunció su salida a principios de agosto. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 09 de septiembre 2022 · 11:20 hs

Diana Bolocco, periodista y animadora de televisión, volverá en los próximos días a la conducción de Mucho Gusto, pese a que a principios de agosto Mega anunció su salida.

En ese entonces, se informó que la animadora dejaba el matinal para enfocarse en proyectos del área de entretención tras su participación en El Retador.

Aún así, sorprendió la mañana de este viernes al anunciar su regreso para este lunes 12 de septiembre, por tiempo acotado, al espacio que hoy tiene a Karla Constant y José Antonio Neme.

En conversación con LUN, Diana Bolocco explicó que esto será mientras el periodista se encuentre cubriendo la muerte de la reina Isabel II en Inglaterra, por lo que acompañará a Constant en la conducción.

“Yo ya no soy la conductora del programa, es la Karla (Constant). Yo vuelvo por una coyuntura específica y que el programa me necesita. Soledad Onetto vuelve al noticiario central (…) entonces se iba a quedar la Karla sola y es un espacio de cinco horas”, señaló.

Los motivos de su regreso

Diana Bolocco recalcó que su regreso a Mucho Gusto es solo un reemplazo y que como sigue siendo parte de Mega, aceptó la petición que le hicieron.

“Yo sigo siendo parte del canal, estoy dedicada a proyectos de entretención, pero eso no implica que no pueda ir a mi casa, que la siento así. Así que feliz. Siento que va a ser como el primer día de clases en el colegio después de las vacaciones”, precisó.

En esa misma línea, agregó que estaba “feliz” de acompañar a Karla Constant en la conducción del programa y de “volver a un equipo que conozco tan bien, que valoro muchísimo”.

“Cada vez que me necesiten voy a estar ahí. Cuando una es parte de un canal, tiene que estar disponible para lo que este necesite (…) Me pone contenta que me hayan considerado”, afirmó.