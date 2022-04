"Dime que esto es broma": Kenita Larraín reaccionó a caricatura de Ministerio del Trabajo

Kenita Larraín se enteró de la caricatura en medio de un viaje a Estados Unidos. TWITTER

Por: Equipo El Dinamo 30 de Abril 2022 · 19:00 hs

A través de redes sociales el Ministerio del Trabajo difundió una caricatura donde aparece la numeróloga Kenita Larraín en silla de ruedas, haciendo referencia al episodio que protagonizó la ex modelo en 2005 con el tenista Marcelo Ríos.

Pese a que la imagen, según explicaron desde La Moneda, buscaba concientizar a la población sobre la seguridad en los trabajos, molestó profundamente a Larraín.

"Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y por lo mismo queríamos contarte algunas cosas que debes saber respecto a la protección y seguridad de las y los trabajadores en Chile", escribió el Ministerio del Trabajo en la publicación.

Kenita reacciona a caricatura en Estados Unidos

Según reportó el programa Zona de Estrellas, el periodista Manu González se contactó con Kenita Larraín y le dijo “Mira. Esta es la imagen que utiliza el Ministerio”.

“A los tres minutos me responde: ¡No! Dime que esto es broma. Y yo le digo no poh, no es broma. Si esa es la cuenta oficial del Ministerio. Puedes entrar directamente”, contó el reportero.

Posteriormente, según expresó, Kenita Larraín le mandó un audio donde señaló que “no te puedo creer. Estoy en Estados Unidos".

“No me lo puedo creer ¿Realmente es para tanto? Luego van a decir que yo, que tal (…) yo no tenía idea. No sabía nada. Me estoy cenando con esta noticia”, respondió Larraín.

Voces dentro del gobierno explicaron a los medios que la caricatura donde aparecía Kenita Larraín fue eliminada, ya que sería una imagen ofensiva.

“Fuentes al interior del gobierno confirmaron que la instrucción de bajar la publicación provino de la Secretaría de Comunicaciones (Secom)”, consignó The Clinic.

Además de Kenita Larraín, en la imagen se puede ver a Eugene de la serie animada Hey Arnold y otros personajes de caricaturas.