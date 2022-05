"Dímelo a mí en la cara": Así fue el tenso cruce entre Mauricio Israel y Marco Sotomayor

En el programa de TV+ Israel y Sotomayor defendieron sus posiciones frente al juego de Colo Colo. FOTO: Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 16 de mayo 2022 · 09:50 hs

Un debate que sacó chispas protagonizaron la noche del domingo Mauricio Israel y Marco Sotomayor, mientras conversaban junto a Felipe Bianchi respecto del nivel de Colo Colo, en una nueva edición del programa Círculo Central.

Los panelistas conversaban en el programa sobre la goleada del Cacique sobre Coquimbo Unido por 4 a 0 y, aunque Israel y Sotomayor coincidieron en que el equipo de Macul es el que mejor juega en el torneo local, una frase del primero generó un tenso cruce en pantalla de TV+.

Junto con justificar la goleada alba y asegurar que "pudieron ser más, porque fue un paseo en el Monumental", Mauricio Israel aseguró que el equipo que dirige Gustavo Quinteros jugó "espectacularmente bien", según consigna lacuarta.com.

Poco serio

Y fue ahí cuando Marco Sotomayor tomó la palabra y encendió la mecha al pedirle a Israel que no "inflara" a Colo Colo: "Yo lo que digo, lo que intento colocar es la pelota en el piso (...) Colo Colo gana a nivel local y le marca cuatro goles a Coquimbo en un partido muy poco serio".

Tras explicarle a Felipe Bianchi que consideraba poco serio el partido "porque entre tanto homenaje a Esteban Paredes, un equipo además que atacaba poco como Coquimbo, que atacaba mal...", Marco Sotomayor otra vez centró su atención en el debate con Israel.

"Colo Colo evidentemente es el mejor equipo del campeonato, pero eso no le quita valor a lo que yo digo en el sentido que Colo Colo es un buen equipo, pero tú dijiste que 'juega espectacularmente bien'", sentenció.

Y profundizó en el punto: "¿Espectacularmente bien? Si no es es el Liverpool. Es un equipo que está bien. Acá sí es el equipo que tú me dices. Ahora, ¿quién va a ser campeón? Colo Colo, te lo digo altiro. No es que no me guste el nivel. Yo lo que no quiero es que agrandemos a Colo Colo y digamos que juega espectacularmente bien, cuando no es así".

"Háblame a mí"

Luego de que Israel reflexionara en cuanto a que los chilenos solemos tirar para abajo a los nuestros, no como los "argentinos, que son maestros" en agrandar a los suyos.

"Yo no vengo a agrandar a nadie, ni a equipos ni a jugadores cuando no lo merecen, porque no es mi pega", dijo el excompañero de panel de Eduardo Bonvallet.

Y la cosa se puso más tensa aún entre ambos, luego de que Sotomayor se dirigiera a Felipe Bianchi para asegurarle que "esto de espectacularmente bien para mí es una exageración", alcanzó a decir, antes de que Israel le dijera con evidente molestia: "Pero háblame a mí, porque le hablas a Felipe si fui yo el que lo dije, no Felipe".

"Bueno, estoy debatiendo con los dos", respondió el periodista, a lo que Mauricio Israel le contestó: "No, pero dímelo a mí. Dímelo a mí en la cara".

Luego de los argumentos entregados por uno y otro, la tensión fue dejando paso a la calma y, al final, Marco Sotomayor admitió otra vez que Colo Colo es el principal candidato para ganar el campeonato. También reconoció que lo más probable es que el Cacique avance de fase en la Copa Libertadores, pero igual reiteró que a su criterio no es el mejor equipo del Albo en los últimos años.