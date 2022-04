Dino Gordillo recordó la muerte de su hijo: "Lo adoraba, pero tenía su problema"

El comediante reveló que su hijo sufría problemas con la adicción a las drogas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

El humorista chileno Dino Gordillo recordó los complicados momentos que vivió tras la muerte de su hijo Aldo, de 42 años, quien enfrentaba diversos problemas por su adicción a las drogas.

En una entrevista a la revista El Sábado, el comediante habló sobre la trágica situación que vivió el 21 de febrero pasado, cuando debió realizar un show en la ciudad de Vicuña justo después de haber conocido la noticia del fallecimiento.

“Estaba en una presentación en Vicuña cuando me avisaron que había fallecido. Sólo el alcalde sabía y me ofreció suspender todo el show, pero yo no quise”, señaló.

El artista contó que contó que su hijo trabajó mucho con él y que, en medio de las presentaciones, habían prometido que “el show debe continuar” si algo malo pasaba. “Sentí que él así lo hubiese querido. Y ahora incluso supe, y me emociono mucho al enterarme, que él veía todos los días mis rutinas. Eso me lo contó mi nieta que tiene 15 años”, añadió.

Sobre la situación de Aldo, Dino Gordillo afirmó que “a mi hijo yo lo adoraba, pero tenía su problema y eso hay que aceptarlo. Es que cuando tú tienes al lado el apoyo diario no te pasa eso, pero cuando no lo tienes… esta gente lo que más necesita es la piel, contención”.

“Él tenía sus problemas y trataba de salir adelante: dejaba de consumir y andaba como relojito. Hicimos 20 mil cosas como familia, lo intentamos, estuvimos con él, lo apoyamos, ahí andaba como una bala, excelente hijo, maravilloso y de repente volvía a caer”, manifestó.

El humorista agregó “que no se pudo hacer nada, luchó durante años, él también creo que sufrió mucho por tratar de salir de eso. Conmigo lloraba (...) Todos luchamos junto a él, lo apoyamos, pero no se pudo más”.