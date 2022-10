Doble eliminación y alegatos de "injusticia" marcaron nuevo capítulo de El Discípulo del Chef

Rocío Marengo y Felipe Ríos son los nuevos eliminados en El Discípulo del Chef. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 30 de septiembre 2022 · 08:58 hs

Un fuerte mea culpa realizó el chef español Sergi Arola, luego de que el equipo rojo que lidera perdiera a dos de sus integrantes en el capítulo del jueves de El Discípulo del Chef, el estelar culinario de Chilevisión.

Tras conocer que los dos eliminados eran parte de su equipo, el hispano no dudó en asegurar que "lo considero una responsabilidad absolutamente mía. Para mí será duro y marcará un punto de inflexión en lo personal y profesional", manifestó.

El capítulo de El Discípulo del Chef no partió bien para el equipo rojo, que no logró imponerse en la prueba de inmunidad, que fue ganada por el equipo azul, por lo que debió enfrentar en la prueba de eliminación al equipo verde de Ennio Carota.

La decisión de Yann Yvin y China Bazán, cuyo equipo había ganado la inmunidad, determinó que el ganador de la prueba era el equipo del italiano, por lo que los dos nominados del equipo rojo, Rocío Marengo y Felipe Ríos, debieron abandonar el programa.

No es justo

Una vez conocida la eliminación de ambos integrantes de su equipo, Sergi Arola les dirigió una palabras, aunque antes dejó en claro que "me parece que no es justo, pero es parte del juego".

"He tenido la suerte de tener un grupo maravilloso, he tenido la suerte de conocer a Felipe, pero sobre todo a Rocío", manifestó el chef español.

Y, en particular sobre la argentina, Arola detalló que "tiene esos momentos de locura, pero ella es así".

El líder del equipo rojo también tuvo palabras para quienes continúan en competencia: "Quiero pedirle disculpas a los cinco, porque es segunda vez que pierdo dos integrantes. Lo considero una responsabilidad absolutamente mía", recalcó.

Los eliminados

Tras asumir que no seguirán en el programa, tanto Rocío Marengo como Felipe Ríos aprovecharon de despedirse.

Así, la trasandina se mostró "feliz de haber pasado por acá, de llevarme amigos".

"Es lindo ir conociendo gente y aprender de todos. Y a mi gran chef, que tuve el placer de verle tirar magia y talento", apuntó la ex amiga de Pamela Díaz.

Y para cerrar, aseguró que "haberla luchado tanto, me hace tan feliz como haber ganado".

Por su parte, Felipe Ríos dijo que en el estelar culinario "lo pasé muy bien, conocí gente muy linda".

"Mis compañeros son a toda raja. Nos hemos reído harto y eso es bueno", recalcó el actor.

Según planteó a continuación, "lo particular de mi experiencia, es que desde que llegué el primer día, enganchamos altiro. Me voy súper contento".

Otras reacciones

La partida de dos de sus integrantes también provocó reacciones entre quienes permanecen en el equipo rojo de Sergi Arola.

Así, Karen Bejarano dio a conocer su disconformidad por la eliminación de Rocío y Felipe.

"Siendo súper honesta y leal a mis principios, me da pena y rabia. No era para que nos fuéramos el día de hoy", manifestó la ex chica Mekano.

"Me quedo con un sabor amargo, porque siento que es injusto", concluyó.