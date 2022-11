Doctor Milagro llegó a su fin después de 10 meses: así reaccionaron las redes

Doctor Milagro estuvo al aire durante diez meses. CHILEVISIÓN.

Compartir











Por: Rodrigo León 03 de noviembre 2022 · 09:14 hs

Doctor Milagro, teleserie turca basada en la serie estadounidense The Good Doctor, llegó a su fin por las pantallas de Chilevisión la noche de este miércoles, después de diez meses.

El desenlace de la producción estuvo marcado por el matrimonio entre Alí y Nazli, la que no estuvo exenta de problemas. Esto, porque el cirujano autista estuvo desaparecido y su pareja pensó que la había dejado plantada en el altar.

Allí le explicó que había ido en busca de su madre para que asistiera a la ceremonia, pero ella se negó y le pidió que la olvidara. Posteriormente fue donde su suegro, quien había tenido una fuerte discusión con su hija.

Finalmente, Alí y Nazli lograron concretar la unión, dándole a Doctor Milagro el final feliz que todos esperaban.

La teleserie finalizó con un recorrido por el Hospital Berhayat, escena que fue intercalada con imágenes del futuro, donde la pareja se convirtió en padres.

Con una voz más madura, Alí señalaba de fondo que “estuve indefenso ante tantas cosas, a veces no lo entendía. Me enojé, sentí miedo, me lastimaron, pero continué con amor, esperanza y mucha fe”.

“Entendí que no era yo el milagro, es la vida misma. Aprendí que cualquier cosa en este mundo, puede ser posible”, cerró.

Reacciones en redes al final de Doctor Milagro

Doctor Milagro fue uno de los temas más comentados en redes sociales debido a su desenlance, donde los televidentes lamentaron que saliera de pantalla después de diez meses.

A continuación, algunas de las reacciones que dejó el final de la producción turca: