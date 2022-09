Doctor Sebastián Ugarte vivió el huracán Fiona en sus vacaciones: "No crean que soy el rey de los hue..."

"Arrancó los árboles de cuajo, están todos botados en los jardines", relató el doctor Ugarte sobre el huracán Fiona. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 20 de septiembre 2022 · 10:51 hs

Con seriedad, pero también con instantes en que sacó a relucir su buen sentido del humor, relató el doctor Sebastián Ugarte sus vivencias con el huracán Fiona, que se produjo justo mientras él pasaba sus vacaciones en República Dominicana.

Con vientos de hasta 140 kilómetros por hora, el huracán llegó a arrancar árboles de cuajo y debieron guardar todo el mobiliario al interior del hotel.

En conversación con el Tu Día, de Canal 13, el médico sostuvo que tras las primeras manifestaciones del fenómeno climático, en el hotel le dijeron que era una pequeña lluvia. Pero todo cambió cuando se quiso bañar.

"Yo todavía no dimensionaba la gravedad, y me quise meter a la piscina. Ahí llegaron corriendo a decirme que no se podía", relató desde la nación caribeña el doctor Ugarte.

Contó que fue entonces que el médico sintió la necesidad de informarse mejor de lo que estaba ocurriendo en esos momentos en República Dominicana.

"Descubrimos que se trataba del huracán Fiona", manifestó durante su contacto con el matinal de Canal 13.

A continuación indicó que "trajeron a huéspedes de otros hoteles".

Y explicó que aquello se debió a que habían unos hoteles "muy cerca de la playa que iban a tener problemas por su altura o con árboles grandes".

Arrancó árboles

"La verdad es que fue muy fuerte", resumió respecto de la magnitud con que se sintió el huracán Fiona. Y, en ese mismo sentido, precisó que en el momento de mayor intensidad del huracán durmieron en el primer piso, que es más protegido.

"Los muebles hubo que meterlos dentro de las habitaciones, porque el huracán se los llevaba. Arrancó los árboles de cuajo, están todos botados en los jardines. Es impresionante", manifestó el doctor Ugarte en el contacto con Tu Día.

Entregó también el dato de que desde el 2004 que República Dominicana no vivía un huracán de estas características.

Por ello, con su tradicional sentido del humor, el médico planteó que su estadía fue pura casualidad: "No crean que soy el rey de los hue... por venirme de vacaciones. Esto fue algo muy inusual", explicó.

"Ahora hay una lluvia torrencial, ya pasó la parte del viento", relató en la parte final del contacto con el material del Canal 13.