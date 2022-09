Don Francisco no oculta sus ganas de ver nuevamente la Teletón en el Estadio Nacional

Teletón 2022 se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 21 de septiembre 2022 · 10:41 hs

Mario Kreutzberger, animador de televisión conocido como Don Francisco, espera que la edición de este año de la Teletón -que se realizará el 4 y 5 de noviembre- pueda culminar con una fiesta en el Estadio Nacional, como es tradición.

El coliseo de Ñuñoa, eso sí, no ha albergado la cruzada solidaria en los últimos años debido al estallido social y a la pandemia del COVID-19.

Durante este miércoles, Don Francisco y un grupo de animadores visitaron los distintos matinales, para luego culminar en TVN con el denominado primer hito de traspaso de la campaña 2022. Esto, debido a que el ex conductor de Sábados Gigantes no estará a la cabeza de las 27 horas de transmisión.

Cuando estuvieron en Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez aprovechó de preguntarle al comunicador qué pasará este año con el Estadio Nacional, el que alberga el cierre de la Teletón.

“Pero, ¿hay (Estadio) Nacional o no?”, le preguntó la periodista, a lo que él explicó que “el productor, Alexis Zamora, está evaluando”.

“Ahora se están haciendo eventos. Hay que ver si están todas las características y condiciones para hacerlo”, agregó, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19.

En esa misma línea, cerró el tema indicando que “el sueño de la Teletón es hacer el Estadio Nacional”.

La mística del Estadio Nacional

Durante la conversación que se generó en el set del matinal de Chilevisión, el grupo de animadores recalcó que en las últimas semanas el Estadio Nacional volvió a albergar diversos conciertos. Entre ellos, el de Coldplay que se realizó este martes y se repetirá hasta el viernes.

“Esa es una razón poderosa. Hay posibilidades de hacer la noche en el Estadio Nacional”, destacó Monserrat Álvarez.

Aún así, Don Francisco recalcó que “me imagino que sí, aunque no sé cuanta gente cabe, no sé cómo es la cosa”.

Por su parte, Martín Cárcamo recordó que “el Estadio Nacional tiene esa mística y ese sello que le da una característica especial a la Teletón, donde se produce también el abrazo, que se podría hacer esta vez”.