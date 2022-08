Don Francisco por bajo sueldo que recibía Gloria Benavides en Sábado Gigante: "Yo no tuve nada que ver"

"Yo tenía que arreglarme con los productores, igual que ella, igual que todos", aseguró Don Francisco. Archivo Agencia UNO.

08 de agosto 2022

Sorprendido por el bajo salario que recibía Gloria Benavides mientras formaba parte de Sábado Gigante, se mostró el animador del recordado programa, Don Francisco.

Mario Kreutzberger respondió que "yo no sabía", cuando fue consultado sobre los dichos de la propia cantante y actriz en Te Paso a Buscar, el programa de conversación de Canal 13 que conduce Pancho Saavedra.

"Lo que pasa es que yo nunca fui el productor económico del programa", le explicó Don Francisco a TiempoX. Y detalló que en Sábado Gigante "cada persona hacía su arreglo con cada artista".

Al ahondar en los posibles motivos para que la artista chilena recibiera una baja remuneración, Mario Kreutzberger indicó que "a lo mejor lo que ella recibía no era lo que podría haber recibido, pero sus costos eran muy altos".

El papá de Vivi Kreutzberger argumentó que Gloria Benavides "viajaba para cada ciclo de programa. Y tienes que agregar el pasaje, la estadía, así que era uno de los ítem más altos del programa. Pero, finalmente con todos esos gastos colaterales, lo que ella recibía era menos", reconoció Don Francisco.

Y en particular sobre el bajo sueldo que recibía la artista chilena, el icónico animador de Sábado Gigante manifestó que "a mí me sorprendió. Yo no sabía".

"Nunca arregló conmigo esta situación, porque yo no tenía nada que ver en eso. Yo tenía que arreglarme con los productores, igual que ella, igual que todos", cerró el tema Mario Kreutzberger.

Cabe recordar que Gloria Benavides habló del bajo sueldo que recibía por trabajar en Sábado Gigante en el programa Te Paso a Buscar, conducido por Francisco Saavedra.

Allí reveló la conversación que tuvo con Don Francisco poco antes de dejar el programa.

"Cuando faltaba una semana me dice: 'Ahora que termina te dedicas a descansar, te vas a una isla paradisíaca'. Le dije 'anda a preguntar al Olimpo y después conversemos'", relató

Y luego de conocer cuáles era su sueldo, incrédulo le preguntó: "Gloria ¿eso ganabas tú?".

"Recuerdo que una vez fui al Olimpo a hablar y me dijeron que la puerta era muy ancha, que así como se entraba, se salía también. Es feo decirlo, pero mi parte marcaba uno de los picos del programa. Pero no puedo desconocer que me corresponde para pagar las universidades y terminar de pagar mi casa", reconoció GLÑoria Benavides.