Dónde comprar las entradas para Daddy Yankee

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 29 de Marzo 2022 · 15:18 hs

Comenzó la cuenta regresiva para lo que será el último concierto de Daddy Yankee en nuestro país, el que está fijado para el 29 de septiembre y ya este martes se pondrán a la venta las entradas para lo que será el show de despedida del “Big Boss” del reggaetón.

La noticia de su retiro la dio a conocer el propio puertorriqueño a través de un video publicado en su sitio web y sus redes sociales. Junto con eso, dio a conocer el lanzamiento de su último disco, el que lleva por nombre Legendaddy, que fue lanzado el jueves pasado con 19 nuevas canciones, que incluye colaboraciones con Bad Bunny, Rauw Alejandro, Natti Natasha, entre otros.

Sin embargo, los fanáticos de Daddy Yankee están a la espera de poder adquirir una entrada para el concierto de septiembre, el que aún no se confirma dónde será. En esta presentación, el artista espera compartir “todo lo que me han dado, lo que me han regalado”.

“Este género... La gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir este género en el más grande del mundo”, agregó.

¿Cuándo es el concierto de Daddy Yankee en Chile?

El último concierto de Daddy Yankee en Chile, que forma parte de La Última Vuelta World Tour, será el próximo 29 de septiembre en un recinto que aún no se anuncia.

¿Dónde puedo comprar las entradas para el concierto de Daddy Yankee?

Las entradas para el concierto de Daddy Yankee en Chile se pondrán a la venta a partir de este miércoles 30 de marzo, en el sitio web oficial del reggaetonero.

¿Cuál es el precio de las entradas a Daddy Yankee?

Hasta el momento, se desconoce tanto el precio de las entradas al concierto de Daddy Yankee, así como también la hora en la que se iniciará la venta.