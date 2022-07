"Duele el corazón": Patricia Maldonado mostró toda su pena al comentar el video de Katherine Orellana

"Vas a tener que hacer un tremendo esfuerzo por tu hijo", le dijo Patricia a Katherine. INSTAGRAM.

19 de julio 2022

Su profunda tristeza por los duros momentos que está atravesando Katherine Orellana manifestó Patricia Maldonado en el último capítulo de Las Indomables, donde aseguró que pese a no conocerla en profundidad, la considera "una chiquilla con mucho talento, con una voz muy privilegiada".

Patricia había escuchado del video de Katy que circulaba por las redes sociales, pero recién hace pocos días tuvo oportunidad de verlo. Y quedó impactada.

"Estuve viendo a Kathy Orellana. Subió unas imágenes que duele el corazón, porque es un chiquilla con mucho talento, con una voz muy privilegiada. Yo canté con ella, no soy su amiga, pero la conozco", comenzó contando la opinóloga en el canal de Youtube.

En el registro, la cantante nacida en el programa Rojo, aseguró casi entre lágrimas que "estoy hecha mier...".

Tras ver el video, Patricia Maldonado no ocultó que "me dolió verla. Me dolió ver una imagen donde dice 'estoy reventada, pero me voy a parar'".

La adicción

"Me afectó, porque la adicción es una enfermedad, y yo veía en su página que decía 'no me caguen'", explicó Patricia a continuación.

Según ella, "es muy fácil condenar a alguien, pero usted no sabe lo que está pasando por dentro. Nadie sabe lo que está pasando en la vida de Kathy Orellana. Algo grave debe estar pasando", manifestó.

Pero ella tiene claro que "lo que hay que hacer es ayudarla, no criticarla. Al que critico yo es al hijo de quiltra que vende. Al que consume hay que ayudarlo a salir de eso", enfatizó Patricia Maldonado

Fue en ese instante que la conductora de Las Indomables cambió el foco y se dirigió directamente a Katherine Orellana.

Tras reconocer nuevamente que ver el video "me dio mucha, mucha pena", le dijo: "Sí te vas a parar Kathy. Y vas a tener que hacer un tremendo esfuerzo por tu hijo. Yo sé que lo vas a lograr".

"Vuelvo a insistir, no soy amiga de ella, pero creo que merece una gran oportunidad. Ojalá salgo de esto. Un abrazo Kathy", cerró el tema.