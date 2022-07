"Duele hasta el alma": Eli de Caso le reveló a Martín Cárcamo la pesadilla que vivió por la fibromialgia

"Las primeras veces que yo me despertaba de mi cama sin dolor, lloraba de alegría", recordó Eli de Caso sobre su proceso de sanación. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 04 de julio 2022 · 10:47 hs

Un duro relato sobre lo pésimo que lo pasó durante los años que debió convivir con la fibromialgia, entregó la exanimadora Eli de Caso, durante una emotiva conversación que sostuvo con Martín Cárcamo en el programa De Tú a Tú, de Canal 13.

Junto con revelar los dolorosos episodios que vivió a raíz de dicha enfermedad, contó también que fue su quinto marido, el "empresario, músico y coaching espiritual" Manuel Tello, quien la sanó de su enfermedad al llegar a su vida en el momento preciso.

Eli de Caso confesó que antes de la llegada a su vida de Tello eran tan difícil que, "no tenía interés en seguir viviendo en esos momentos".

"Estaba lista para irme al otro mundo", le aseguró al rubio conductor, afirmando incluso que se sentía como un estorbo para sus hijos.

"Lo pasaba pésimo, no podía dormir", recordó con angustia. Una situación a la que se sumaba la incertidumbre económica, porque "muchas veces no me alcanzaba la plata para los remedios".

Dolor permanente

Rememoró que en ese tiempo ella pasaba por "una época pésima", y graficó lo que sentía en esos momentos, asegurando que en esas condiciones "te duele todo, hasta el alma".

"Era un dolor permanente, punzante. En la cabeza, en el cuello, en los hombros, codos, caderas, rodillas, muslos", reveló, dando a conocer la magnitud de la dolencia que la afectaba.

Contó también que en esos años reflexionó que la fibromialgia que padecía tuvo que ver con "toda la historia de mi vida, por el desamparo y por no haberme protegido, por no haberme cuidado, no haberme valorado, no haberme puesto límites, no haberme importado".

La sanación

Pero esa realidad cambió cuando conoció a Manuel Tello. "Fue un ángel en ese momento", recordó con emoción Eli de Caso.

"A través de su sanación, y de todo lo que él ha aprendido en 30 años en un medio que se llama Body Harmony, empezó a ayudarme", le reveló a Martín Cárcamo.

"Estuve un año con abstinencia a los medicamentos. No podía dormir, me dolía la piel, tenía problemas en los ojos, me dolía el cuerpo. Y no me tomé nunca más un remedio para la fibromialgia", contó sobre el método que la ayudó

La sanación fue llegando de a poco y la exanimadora recordó que "las primeras veces que yo me despertaba de mi cama sin dolor, lloraba de alegría, de agradecimiento".

"Yo no he vuelto a tener dolores en mi cuerpo", cerró el tema en el diálogo con el conductor del De Tú a Tú.