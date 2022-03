Eduardo Barril no descarta volver a la teleseries: "Tendría que ver muy bien cómo es la cosa"

Desde hace ocho años que Eduardo Barril no participa en una teleserie. TVN.

Por: Rodrigo León 23 de Marzo 2022 · 10:40 hs

Desde hace ocho años que Eduardo Barril se encuentra completamente alejado de las teleseries. La última vez que participó en una fue en Graduados de Chilevisión, emitida entre 2013 y 2014, donde interpretó a Clemente Falsetti.

Hasta el momento se encuentra completamente alejado de la televisión y, con motivo de la pandemia, solo tuvo algunas reapariciones en espacios como Vamos Chilenos y el podcast Reyes del Drama.

Pero la noche de este lunes, el actor formó parte de la ceremonia de los Premios Caleuche, donde junto a Luis Alarcón presentó una de las categorías: Mejor Actor Protagónico en Series, donde le entregaron el galardón a Daniel Muñoz.

Eduardo Barril conversó con EL DÍNAMO en esta oportunidad y no escondió su “emoción” por el gradual retorno a la presencialidad de eventos que le permiten reencontrarse con sus colegas.

Ahí comentó que la pandemia la ha vivido “como todo el mundo, guardadito en casa, con todas las vacunas al día y cuidándome, porque si me protejo yo, el resto no corre peligro. Siempre me guardé”.

Junto con eso, también aprovechó de celebrar la retransmisión de clásicas teleseries en los últimos días años, como Romané, Rompecorazón, El Circo de las Montini, entre otras.

“Maravilloso, porque los niños que vieron esas teleseries ahora son papás y sus hijos están viéndolas. Yo me he encontrado con sorpresas maravillosas en la calle, niños chicos dicen mira, mira, mira”, reconociéndolo por sus múltiples personajes.

Ante esto, Eduardo Barril reconoció que le gustaría volver a las teleseries, pero recalcó que “tendría que ver muy bien cómo es la cosa”. Sobre las producciones actuales, a diferencia de otros colegas que no las ven con buenos ojos, sostuvo que “son del tiempo, cada uno en su tiempo, están bien para el tiempo en que estamos”.