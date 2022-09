Eduardo Fuentes: "La televisión entendió que hay una cierta desconexión"

Eduardo Fuentes debutará este lunes con Buenas Noches a Todos. TVN.

Compartir











Por: Rodrigo León 07 de septiembre 2022 · 19:00 hs

Eduardo Óscar Fuentes Silva, periodista y animador de televisión, lleva poco más de un mes trabajando en TVN.

Su llegada a Bellavista 0990 se concretó tras su comentada renuncia a La Red, en medio de la crisis económica que derivó en una huelga de trabajadores que hasta el día de hoy no encuentra solución.

Pese a que aún tiene temas pendientes con su ex casa televisiva, en conversación con EL DÍNAMO reconoció que “ha sido bien agradable el arribo a TVN, la gente es muy cordial, con muy buena onda hacia mi llegada, me lo ha hecho sentir”.

“He podido conversar con mucha gente en distintos ámbitos del canal, y todos como contentos de verlo a uno ahí y eso es súper motivante”, agregó Eduardo Fuentes.

Actualmente, el también locutor de radio se encuentra concentrado en lo que será su nuevo proyecto, Buenas Noches a Todos, que debutará el próximo lunes 12 de septiembre a las 23:45 horas.

“El equipo que se armó para el programa es interesante porque hay gente joven, con experiencia y con ganas de hacer cosas. Ha sido súper lindo”, comentó.

Previo a este debut oficial, Fuentes participó el pasado domingo en la cobertura del Plebiscito de Salida, donde le tocó trabajar con el departamento de Prensa.

“Fue súper agradable todo el proceso, así que estoy súper feliz. Pensé que iba a ser, quizás, más difícil y me lo han hecho sentir muy simple”, aseguró.

Un requerido Eduardo Fuentes

Una vez que se conoció su renuncia de La Red, Eduardo Fuentes fue requerido no solo por TVN, sino que por varios canales que buscaban sumarlo a sus filas.

“Eso a uno lo deja muy contento porque después de una salida como fue la de La Red que fue dolorosa, triste, con temas aún pendientes incluso, recibir propuestas de más de un canal es atractivo”, afirmó sobre dicho proceso.

Aún así, el animador se inclinó por sumarse al canal público. En sus propias palabras, esto ocurrió porque “TVN tenía la propuesta más concreta en términos de contenido”.

“TVN se acercó a mí y me dijo que querían hacer un programa de conversación, que era lo que yo quería seguir haciendo”, añadió, factor a lo que sumó también “la mirada de la TV pública interesante y una administración que quiere volver a hacer programas”.

Efectivamente, dentro de las próximas semanas, la estación apostará por nuevos espacios que traen, por ejemplo, de regreso a Margot Kahl a la televisión. “Entonces sentía que era un lugar donde podíamos hacer muchas cosas en conjunto”, agregó Eduardo Fuentes.

La dolorosa salida de La Red

Eduardo Fuentes concretó su salida de La Red a pocas semanas de iniciada la huelga de trabajadores que hasta el día de hoy no tiene solución.

Según se informó en esa oportunidad, el periodista tomó la decisión como una forma de colaborar con la crisis que afecta al canal privado.

Al ser consultado sobre la situación que se mantiene en las dependencias de avenida Quilín, comentó que no conoce los detalles, pero sabe que “la gente que quedó, del total que yo conocía, es un grupo menor y están trabajando para volver. No sé en qué condiciones, ni cuándo, ni cómo”.

“Espero que vuelvan y vuelvan bien, es gente súper capaz y espero de todo corazón que les vaya muy bien y ojalá La Red solucione sus problemas económicos, que nos paguen a todos lo que nos deben y que puedan reinstalarse porque yo creo que todos los canales son necesarios y todos los medios le hacen bien a la industria, tener más voces, más miradas, más ventanas abiertas”, agregó.

Sobre el origen de la crisis, Fuentes explicó que todo partió en enero con el atraso en los sueldos. “En un minuto simplemente no podían pagar”, afirmó.

“Más que un análisis, la respuesta que me dieron a mí cuando fui a preguntar: una mala administración. Esa es la respuesta que me dieron las autoridades del canal cuando yo pregunté cuándo le pagan a la gente para volver a trabajar. Uno se queda con eso, una mala administración”, contó.

Sobre la situación que vivieron y viven muchos trabajadores del canal, aseguró que “hubo gente que lo pasó muy mal porque no le pagaron, pasaron a Dicom, otros con problemas graves, a mí todavía me deben tres meses de sueldo… Hay situaciones que no han sido del todo solucionadas y yo espero que enmienden el rumbo para que puedan pagar a la gente que le deben, sobre todo a los que están ahí, y seguir trabajando”.

Buenas Noches a Todos

Eduardo Fuentes volverá este lunes a la televisión, de la mano de su nuevo programa Buenas Noches a Todos, el que se distanciará de lo realizado en el último tiempo con Mentiras Verdaderas.

Esto se debe, según explicó, a que si hubiera querido seguir con ese formato, “habría tenido que llegar a Prensa, porque nosotros en La Red no teníamos Prensa, Mentiras Verdaderas hacía la función de Prensa”.

“Pero acá en TVN hay un Departamento de Prensa, tiene gente capacitada para hacer entrevistas de ese tipo, más políticas”, indicó.

“A mí lo que me interesaba era volver a hacer entrevistas, entonces la propuesta que me hicieron desde un comienzo era una conversación conectada con el Chile actual, sin caer en política pero conectada a las conversaciones que nos tienen que unir hoy día más que nunca”.

Buenas Noches a Todos llega en un escenario en que existen diversos programas de conversación en la televisión chilena, como Pero con Respeto de Julio César Rodríguez, que va en la misma senda.

“Yo creo que hay un espacio para todos porque hay que fijarse bien en la composición de las audiencias ahora en televisión, quién es el público. En base a esa estructura de público, de cierta edad, con cierta mirada del mundo, vamos a proponer una conversación íntima”, adelantó Eduardo Fuentes sobre su nuevo proyecto.

En ese sentido, se distanció de los otros proyectos que “son más lúdicos”, ya que “nosotros queremos hacer una conversación más íntima, más relajada quizás. De hecho, lo habíamos definido como algo más radial: dos personas que se juntan a conversar en un sillón a conversar de temas que son importantes en su vida”.

“De alguna manera ese tema importante en su vida puede empatizar con lo que está viviendo otra persona y demostrar que las historias son universales. Lo que vivo yo no es muy distinto de lo que vive una persona en el país”, recalcó.

El rol de la TV

Eduardo Fuentes conversó anteriormente con EL DÍNAMO sobre el rol que estaba cumpliendo la televisión y reconoció que le daba pena que “la gente sienta que los medios los han tenido desamparados”.

Consultado sobre si mantiene esa postura dos años después, aseguró que actualmente “cambió notoriamente el enfoque que le dieron los canales de televisión a las demandas ciudadanas”.

“O sea, es cosa de ver los contenidos de los matinales”, añadió, explicando que “uno mira lo que hacían los matinales antes, lo que se hizo después es muy distinto”.

“Hoy día los matinales son casi una extensión del noticiero, muy pendientes de lo que está pasando en las calles, muy conectados con la situación, y uno podría criticar a lo mejor, cómo se interpreta lo que se ve en la calle o qué matices les da eso, pero efectivamente hubo un cambio”, destacó el animador.

En ese sentido, Eduardo Fuentes sostuvo que “la televisión entendió que había una cierta desconexión, que ese mundo Bilz y Pap que muchas veces se mostraba, no estaba mostrando la sociedad real y eso se está mostrando hoy día”.

“Ahora, igual creo que esto es pendular y que en algún minuto hay que buscar ese amable equilibrio entre informar, conectado con las demandas de la ciudadanía que no han sido resueltas, pero también tratando de mirar hacia adelante con más optimismo hacia la vida, no podemos quedarnos solamente en la amargura, la queja y el llanto”, cerró.