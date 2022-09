Eduardo Fuentes responde a dura crítica de Raquel Argandoña a su nuevo programa en TVN

El nuevo programa de Eduardo Fuentes fue comparado con su antiguo proyecto, Mentiras Verdaderas. TVN.

Por: Rodrigo León 20 de septiembre 2022 · 10:04 hs

Eduardo Fuentes, animador de TVN, respondió a la dura crítica que Raquel Argandoña le dedicó en Zona de Estrellas hace unos días respecto a su nuevo programa de conversación, Buenas Noches a Todos.

“¿Qué novedoso tiene? Que se cambió de canal, nada más”, aseveró la panelista del programa de farándula de Zona Latina, comparándolo incluso con De Tú a Tú. “Yo, entre este programa y el de Martín Cárcamo, me gusta mucho más el de Martín”, agregó.

La “Quintrala” indicó que el espacio de Canal 13 “es una entrevista personal, recorre la casa, distintos escenarios, es mucho más llamativa (...) la de TVN es una entrevista como las que siempre hacía Eduardo Fuentes”.

Ante estas declaraciones, Fuentes conversó con LUN y entregó su mirada respecto a la postura de Argandoña.

“Me parece fantástico que lo reconozca, porque Mentiras Verdaderas en el último tiempo no era muy distinto a Estado Nacional, eran paneles políticos y lo que yo quería hacer era retomar las entrevistas. Se lo agradezco”, dijo el periodista.

“Me convirtió en lo que soy hoy”

En esa misma línea, Eduardo Fuentes sostuvo que “guardando todas las proporciones, Marcelo Salas fue ídolo en River Plate, pero su equipo es la U. Mi equipo es Mentiras Verdaderas. Allí di el salto profesional en mi carrera, que me convirtió en lo que soy hoy”.

“Si me dicen que ambos programas se parecen, es obvio, porque soy la misma persona y conductor. Me he hecho conocido por hacer entrevistas y lo que busco es una conversación. A los entrevistados les pido que me interpelen si quieren”, agregó.