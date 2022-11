El Discípulo del Chef despidió a una nueva participante: "Cuesta encontrar equipos tan bonitos"

Ahora solo quedan ocho participantes en El Discípulo del Chef.

Por: Rodrigo León 04 de noviembre 2022 · 07:47 hs

El Discípulo del Chef, programa de cocina de Chilevisión, emitió la noche de este jueves su capítulo 38 de la cuarta temporada denominada “La Gran Batalla”.

En esta oportunidad, nueve participantes buscan lograr un cupo para la final que se desarrollará dentro de las próximas semanas.

Todos ellos se enfrentaron, en primera instancia, en la prueba por la inmunidad donde la consigna fue realizar preparaciones donde el huevo fuera el principal protagonista.

A la hora de evaluar, los chefs Carolina Bazán, Ennio Carota y Sergi Arola destacaron el plato de Yuhui Lee, quien logró salvarse de la prueba de eliminación y asegurar una semana más en competencia.

En la segunda instancia, sus ocho compañeros en El Discípulo del Chef trabajaron en duplas, donde debían realizar preparaciones con distintos sabores, ya sea ácido, picante, ahumado o dulce.

Mientras Víctor Díaz junto a Valentina Ramos destacaron en esta oportunidad, no tuvieron la misma suerte Karen Bejarano junto a Carolina Erazo.

Estas últimas realizaron ñoquis de camote con espuma de salsa inglesa de coco y salsa de dulce de membrillo con parmesano. Pero el exceso de harina les terminó jugando una mala pasada.

De esta forma, Karen Bejarano se convirtió en la nueva eliminada de El Discípulo del Chef, puesto que sumado a este plato, se tomó en cuenta que en la primera prueba no logró emplatar.

La despedida de Karen Bejarano de El Discípulo del Chef

Tras conocer la decisión, la ex Mekano, quien anteriormente ganó la tercera temporada de El Discípulo del Chef, se mostró sumamente emocionada.

“De verdad, para mí ha sido súper lindo lo que han sacado de mí. Yo no confiaba en absoluto ni en mi mano, ni en mi persona, ni en nada. Me cuesta… Me cuesta tener confianza, pero la cocina me ayudó a darme un poco más de confianza”, señaló con lágrimas en los ojos.

En esa misma línea, destacó que estaba “súper orgullosa de dónde he llegado. Pero si no hubiera sido por la mano de ustedes (…) Ha sido lindo transitar este camino tanto con Ennio al principio y luego con Sergi, y me siento súper bendecida, además, del equipo”.

“Siempre voy a decir el equipo de El Discípulo del Chef. Las cámaras, gente de la cocina, los periodistas, la gente de maquillaje, peluquería, las tías de la limpieza… Todos son la raja. Cuesta encontrar equipos tan bonitos en la televisión”, dijo, emocionada.

Por último, Karen Bejarano agregó que “tienen un lugar en mi corazón muy grande, los quiero un montón. Gracias por la oportunidad de demostrarme a mí que soy capaz de muchas cosas”.