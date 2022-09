El Discípulo del Chef vivió doble eliminación: Gala Caldirola y Camila Ruiz se despidieron del programa

Gala y Camila fueron eliminadas y dejaron con dos integrantes menos al equipo de China Bazán. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 23 de septiembre 2022 · 09:59 hs

Gala Caldirola y Camila Ruiz, las nominadas del equipo Azul, dejaron la competencia en El Discípulo del Chef, luego de que el cuarto jurado del estelar culinario de Chilevisión, Yann Yvin, diera por ganador al equipo Rojo en la competencia de eliminación.

De esta forma, el equipo que lidera Carolina Bazán perdió a dos de sus integrantes en una sola pasada, lo que no dejó indiferente a la chef, quien luego reconoció que sintió "mucha pena" por la partida de ambas integrantes.

"Siento que somos un equipo súper sólido. Nos costó mucho al principio, pero hemos llegado a este punto y casi no hemos tenido grandes derrotas", reflexionó a continuación China Bazán.

La líder del equipo Azul indicó también que a su parecer "la competencia está súper dura, muy difícil", indicó a continuación.

Y al analizar las razones de la derrota en la jornada del jueves, Carolina Bazán apunto a que "son pequeños errores lo que te hacen caer en esto".

"Hoy no fue nuestro mejor día. No tengo más palabras, yo sé que las vamos a extrañar (a Gala y Camila)", manifestó la chef.

"No estaba al nivel"

Tras la eliminación, Gala Caldirola se mostró feliz de haber tomado parte en el estelar de Chilevisión. "Me lo he pasado increíble", aseguró la ex de Mauricio Isla.

Sobre su participación en El Discípulo del Chef, la modelo española admitió que no era rival para algunos de los que están en competencia.

"Yo sabía que no era merecedora de ese premio, sé que no estaba al nivel", manifestó Gala Caldirola.

La que sí lo pasó mal con la eliminación fue Camila Ruiz, quien pese a la tristeza de la despedida aseguró que "fue una gran experiencia y me voy feliz".

"Estoy agradecida de esta tremenda oportunidad, y de la gente bacán que he conocido, hemos armado un tremendo grupo", cerró Camila.