El Discípulo del Chef vivió jornada clave: estos son sus 5 finalistas

05 de Marzo 2022

Un episodio clave de El Discípulo del Chef trasmitió durante el pasado viernes Chilevisión. En el capítulo se dieron a conocer los cinco finalistas del programa de cocina.

Como suele suceder ante instancias decisivas, los tres jefes de equipo, China Bazán, Sergi Arola y Ennio Carota, fueron hasta la casa de los concursantes en un capítulo cargado de emociones.

Posteriormente, los clasificados para la etapa final recibieron una caja que en su interior tenía un traje de cocinero.

De esta manera, en el equipo rojo de Sergi Arola recibieron el traje los participantes Carlos Díaz y Vanesa Borghi, quienes estarán en la gran final de El Discípulo del Chef.

En el equipo verde de Ennio Carota, en tanto, fueron clasificadas a la final Daniela Aránguiz y Karen Bejarano tras recibir sus cajas.

Por último, en el equipo azul de China Bazán la decisión fue más compleja y quedó dentro de la final Yuhui Lee. Por el contrario, no fue clasificada la ex modelo Marlén Olivari.

“No importa China, yo entiendo (…) he analizado el tema, he conversado con mi almohada y pienso que tú tenías que elegir entre Yuhui o yo, y él ya tiene un camino recorrido bien largo”, evidenció Marlén Olivari.

La segunda final de Yuhui Lee

En la temporada anterior de El Discípulo del Chef, Yuhui Lee también llegó a la gran final. Sin embargo, fue derrotado por el ganador Víctor Zafrada Díaz, con quien mantiene una amistad más allá de las cámaras.

Tras pasar a la nueva final del programa de cocina, Yuhui Lee se mostró feliz y preguntó: “¿Qué hora es? Quizás mi familia todavía no está durmiendo. No saben, no avisé nada”.

Posteriormente, en una videollamada, le contó a su familia que volvería a estar en la final de El Discípulo del Chef y detalló que su madre “me dijo felicitaciones, soy bueno”.