El accidente que sufrió Karen Bejarano en El Discípulo del Chef: "Me asusté"

28 de septiembre 2022

El Discípulo del Chef, programa de cocina de Chilevisión, tuvo su segunda jornada de competencia esta semana, donde los equipos tuvieron que realizar preparaciones en base a tres pescados: salmón, congrio y corvina.

En medio del trabajo que realizaban los equipos, Karen Bejarano, miembro de los rojos capitenados por Sergi Arola, sufrió un doloroso accidente.

Ocurrió cuando la ex Mekano y ganadora de la tercera temporada del espacio que encabeza Emilia Daiber, abrió una olla hirviendo que todavía estaba al fuego, por lo que todo el vapor llegó a su cara.

Carolina Erazo se percató de lo ocurrido y le advirtió a Karen Bejarano cómo le había quedado el rostro por ese golpe de calor.

“¡Tienes rojo! Ponte hielo”, le recomendó su compañera en El Discípulo del Chef, para luego agregar, preocupada, que se pasara “el hielo por toda la cara”.

Asistencia médica

Karen Bejarano explicó que “se me ocurrió abrir la olla para ver qué tan doradas estaban las cebollas y sentí… No era calor, era como un vapor que me cegó, y me quemó la boca. Me asusté”.

Felipe Ríos también acudió en ayuda de su compañera de equipo y le puso una toalla húmeda en la cara para así bajar la quemadura del vapor.

En ese momento, el equipo médico de El Discípulo del Chef fue en ayuda de Karen Bejarano, lo que llevó a que el mismo Sergi Arola preguntara por lo ocurrido. “Salió todo el vapor y me quemé la cara”, le explicó la participante.

Afortunadamente, pudo seguir adelante con la competencia sin mayores problemas y en un buen estado de salud.

En esta prueba, el equipo rojo logró zafar y no tuvieron que nominar a nadie en El Discípulo del Chef. Aún así, en el episodio del lunes, Arola y su equipo perdieron, quedando Felipe Ríos en riesgo de eliminación.