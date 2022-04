El amargo momento de Rodrigo Herrera y que terminará en querella contra su exesposa

Herrera desmintió a su ex y destacó que el divorcio "fue de mutuo acuerdo y no culposo".

Por: Juan Pablo Ernst 29 de Abril 2022 · 15:47 hs

Acciones legales contra su ex esposa anunció el periodista deportivo Rodrigo Herrera, luego de que Denisse Flores afirmara en España que había encontrado a su ex con otro hombre en la cama.

"Los hechos son falsos", enfatizó el profesional, en un breve diálogo que tuvo con colegas de radio ADN, quienes le preguntaron respecto de la información surgida en el programa de citas español First Dates.

Allí, Denisse sostuvo que "tuve un problemilla y me divorcié. De un día para otro, sin ninguna idea, sin nada, lo pillé con un hombre en la cama y quedé descolocada. Entonces, comprenderás que así se acaba un matrimonio inmediatamente", dijo la ex de Herrera, según detalló la periodista Cecilia Gutiérrez, a través de un live en su Instagram

En el programa hispano, la ex de Herrera aseveró también que "yo me casé con él y no sabía, imagínate la impresión".

"Tuvimos una relación de siete años. Todo bien, pero después de habernos casado me doy cuenta de que le gustan los hombres", sostuvo.

Luego, Denisse aseguró que "a mí me dan igual los gay, yo tengo amigos y no tengo problema. Pero si es tu pareja, llevas siete años y no te dice, todo mal", cerró.

Herrera lo desmiente

En Chile, Rodrigo Herrera no solo desmintió los supuestos hechos, sino que anunció acciones legales contra su exesposa.

Tras reiterar por enésima vez que "los hechos son falsos", el panelista de 'La Voz de los que Sobran' manifestó que "estoy buscando la mejor forma de defender la verdad y mi honra", para lo que se reunirá con su abogada para analizar el tema y los pasos a seguir.

"Como antecedentes, esto es tan falso que el divorcio fue de mutuo acuerdo y no culposo", recalcó por último.