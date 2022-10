El beso prohibido que marcó La Ley de Baltazar

""Me muero si dejas de mirarme así", le dijo la hermana Margarita a Baltazar antes de besarlo. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 21 de octubre 2022 · 12:25 hs

Impacto causó en los seguidores de La Ley de Baltazar el beso prohibido que se dio el protagonista con la hermana Margarita, en una de las escenas más comentadas en las redes sociales.

Fue en el capítulo 94 de la teleserie que transmite Mega, que por fin la tensión que se había ido acumulando entre Baltazar y Margarita tuvo su clímax.

Ante la perspectiva de que la religiosa dejara Cochamó, el personaje interpretado por Francisco Reyes decidió hablar con ella para evitarlo.

Así, el protagonista de la producción dramática, fue a su casa y le pidió que no lo dejara solo en el pueblo.

Las revelaciones

Fue en ese momento en que la hermana Margarita le reveló a Baltazar que pensaba irse porque no desea estar más tiempo a su lado. Y es que según le contó, desde que lo conoció no pudo dejar de pensar en él.

"Desde el primer día que yo te vi, nunca, nunca he dejado de pensar en ti", le dijo mirándolo a los ojos.

"No una vez al día, varias veces al día. Y no aguanto, no aguanto más, ¿entiendes?", añadió a continuación.

Y cuando Baltazar le preguntó si ella quería que la dejara tranquila, la religiosa respondió: "No. Por eso me tengo que ir".

"Porque no quiero que me dejes tranquila, porque yo me muero si tú me dejas de hablar, me muero si dejas de buscarme, si dejas de coquetearme", le reveló de una.

"Me muero si dejas de mirarme así, porque me encantas Baltazar, me encantas... te amo", dijo antes de darle un apasionado beso en la boca.

Reacciones

El ósculo de la hermana Margarita a Baltazar encendió las redes sociales, donde los televidentes plasmaron sus opiniones sobre el beso prohibido.