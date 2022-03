El breve mensaje de Jada Pinkett Smith tras agresión de Will Smith a Chris Rock

Jada Pinkett Smith utilizó su cuenta de Instagram para publicar el mensaje. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 29 de Marzo 2022 · 13:24 hs

A casi dos días de la agresión que protagonizó Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar, Jada Pinkett Smith rompió el silencio y publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram.

Todo se originó la noche del domingo, en plena ceremonia, cuando el comediante lanzó un pésimo chiste sobre la cabeza calva de la actriz, sin tomar en cuenta que su look se debe a que padece alopecia.

“Jada, te amo. G.I. Jane 2. No puedo esperar por verla”, dijo, haciendo alusión a la película que protagonizó Demi Moore en 1997, donde interpretó a una mujer en una unidad de élite del ejército de los Estados Unidos, por lo que tuvo que rapar su cabeza.

Esto motivó a que Smith subiera al escenario, haciendo creer a todos los presentes que dicho momento estaba planeado, y le propinó una cachetada a Rock, dejándolo perplejo. “Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, comenzó a gritarle el actor desde su asiento a quien presentaría la categoría a Mejor Documental en los Oscar.

Lo que vino posteriormente es conocido por todos. Will Smith ganó el premio a Mejor Actor por su protagónico en la película King Richard y durante este lunes, La Academia anunció una investigación tras condenar lo ocurrido. Además, el actor ofreció disculpas públicas a Chris Rock y reconoció que su reacción fue “inaceptable e inexcusable”.

“Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, escribió.

Durante la mañana de este martes, Jada Pinkett Smith, quien había guardado silencio a raíz de lo ocurrido, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un escueto mensaje, limitando los comentarios.

“Esta es una temporada para sanar y aquí estoy para ello”, consigna el post que, a solo dos horas, ya suma más de 50 mil likes en la red social.