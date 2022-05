El brutal análisis de Gonzalo Ramírez por la violencia de los extranjeros: "Vinieron con mañas distintas"

Sin embargo, con el correr de los minutos el periodista fue aligerando su discurso y de paso pidió disculpas a los televidentes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 03 de Mayo 2022 · 23:34 hs

Gonzalo Ramírez, conductor de Buenos Días a Todos, realizó un crudo análisis de los hechos de violencia registrados en el barrio Meiggs, donde una periodista está en riesgo vital tras ser baleada.

Durante su intervención, el periodista planteó que "el tema del crimen organizado y cómo ha ido incrementándose es de hace varios años, yo diría que de forma muy suculenta en los últimos 4 ó 5 años”.

Si bien no quiso generalizar sobre quienes han participado en esos hechos, apuntando que "no todos los migrantes estén involucrados”, Gonzalo Ramírez puntualizó que "hay criminales muy violentos, con conductas que no teníamos, que desgraciadamente han venido de afuera. Subrayo, no todos, pero que hay, hay”.

Y es que según el periodista de TVN , los inmigrantes "vinieron con mañas distintas y nuestro sistema no fue capaz de pararlo y todavía no, y siguen entrando. No sabíamos de sicarios, no sabíamos de armas 9 milímetros, no sabíamos de metralletas y eso se instaló".

En esta línea, el animador del matinal argumentó que este tipo de episodios "es un brutal cáncer que ha matado a naciones gigantescas como México, eso es preocupante”.

Respecto al baleo de la periodista Francisca Sandoval, Ramírez acusó que “en Meiggs está sembrado de cámaras, saben que están siendo grabados, no le tienen temor al fin último del castigo que existe en nuestra ley, que es la cárcel. ¿Por qué? Porque me da la impresión que llegan a su casa y siguen en lo mismo”.

Sin embargo, con el correr de los minutos el periodista fue aligerando su discurso y de paso pidió disculpas a los televidentes.

“Perdón, me exacerbé en mi tono habitual, pero yo no quiero esto para mis hijos, de verdad estoy preocupado. Somos muchos los que tenemos cabros chicos y vemos el presente y nos preguntamos por el futuro. Esto es espantoso”, sentenció.