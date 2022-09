El comentado video de Julio César Rodríguez tomando un pipeño al seco en Fiestas Patrias

Julio César Rodríguez se ausentará toda la semana de Contigo en la Mañana. INSTAGRAM.

20 de septiembre 2022

Julio César Rodríguez, periodista y animador de televisión, encabezó durante este fin de semana de Fiestas Patrias la fonda oficial de la comuna de Peñaflor, en la Región Metropolitana.

En medio de su participación, el conductor de Contigo en la Mañana se atrevió a tomar un pipeño al seco, causando furor entre los asistentes.

“Voy a ser el único animador que va a tomar pipeño en un escenario. Pásenme esa cuestión para acá, señor guardia”, dijo el comunicador.

Rodríguez aseguró, también, que “mi representante me dice que estoy hipotecando mi carrera ¿Me lo tomo? ¿Qué me va a hacer? Lo voy a hacer por Peñaflor, a pesar de que no tomo. Es harto”.

“Que conste que con esto me estoy cerrando las puertas del Festival de Viña para siempre. Que agradezca esta hueá (sic) Martín Cárcamo”, agregó Julio César Rodríguez, para luego bromear con un “sáquense un pito ahora”.

La ausencia de Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana

Tras el ajetreado fin de semana que tuvo, donde también viajó a Concepción a ver a su madre, este martes Julio César Rodríguez se ausentó de la edición de Contigo en la Mañana.

Fue Monserrat Álvarez la que explicó por qué su compañero no la acompañó en el matinal de Chilevisión.

“Julio no alcanzó a llegar”, dijo en broma, agregando que “ni Chikoku, ni Julio César, ni Lucho Ugalde andaban juntos carreteando”.

Finalmente, Álvarez aseveró que Julio César Rodríguez se ausentará toda la semana en Contigo en la Mañana debido a que se tomó unas vacaciones.