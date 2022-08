El comentario de Beto Cuevas que encendió The Voice Chile: "Ya me imagino que cuando te..."

"No estaba pensando eso", aseguró Beto Cuevas tras las bromas de Yuri y Cami. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 01 de agosto 2022 · 12:23 hs

Una explicación en profundidad fue la que tuvo que dar el coach de The Voice Chile, Beto Cuevas, luego de que el comentario que le hizo a una concursante se prestara para más de una interpretación.

Todo ocurrió la noche del domingo, cuando se realizó la última ronda de los cuartos de final en el programa de talentos de Chilevisión.

En su turno, la integrante del equipo de Yuri, Carla Pérez, interpretó el clásico A Natural Woman, de Aretha Franklin, tras lo cual recibió muy buenos comentarios de los coaches.

Todo bien hasta que al exlíder de La Ley le tocó evaluar a Carla: "No cualquiera puede cantar una canción de Aretha Franklin, hacerlo a su manera y hacerlo bien. Y tú me volaste la cabeza", comenzó sus palabras Beto Cuevas.

¿Casada?

"¿Eres casada?", le preguntó sorpresivamente el cantante, que parecía irse del tema.

"Divorciada, y muy soltera", le respondió la pupila de Yuri.

"Perdónenme", replicó Beta Cuevas. Y explicó que "la pregunta era por ese grito que te pegaste, ya me imagino que cuando te…", pero no alcanzó a terminar la frase, porque fue interrumpido por el animador del programa.

"Un balde de agua fría para Beto, por favor", dijo Julián Elfenbein.

Como era de esperar, la situación protagonizada por el coach dio también para que sus compañeros de labor bromearan al respecto. Así, mientras Yuri le pidió a Beto Cuevas que dejara el asunto ahí nomás, Cami le recordó que estaban en un programa en vivo.

"Yo me imaginaba, por ejemplo, una discusión con ella", manifestó a continuación el ex La Ley, que siguió con el tema: "¿Qué se imaginaban ustedes? No estaba pensando eso", resumió.

Ahí explicó que para él, "con esta potencia vocal, pegar un buen grito…", pero cuando Carla le dijo que ella no peleaba, sino que conversaba, Beto le respondió: "Muy inteligente".