El comentario de Pamela Jiles que sorprendió a José Antonio Neme en Mucho Gusto

Pamela Jiles sorprendió a José Antonio Neme con su particular estilo. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 18 de Marzo 2022 · 13:43 hs

Cada vez que la diputada Pamela Jiles participa en Mucho Gusto, tiene coquetos comentarios para referirse a José Antonio Neme. En la edición de este viernes del programa no fue la excepción.

La parlamentaria fue invitada para debatir sobre la posibilidad de un nuevo retiro del 10%, pero previo a que se refiriera este tema, de entrada, quiso hacer mención al periodista. “¡Abuela a la co-conducción! ¡Por fin lo logré!”, lanzó una vez que fue presentada.

Luego, manifestó su molestia por no poder saludarse de beso, sobre todo tomando en cuenta que Neme estuvo de cumpleaños. “Es terrible que no nos podamos saludar de beso porque esta semana hubo alguien que estuvo de cumpleaños”, dijo Jiles, a lo que el animador señaló que “yo estuve de cumpleaños”.

“Yo acabo de pedir afuera si tenían una cinta, un rosetón, para ponerlo en el corazón y regalárselo a Jose”, dijo la diputada.

Fue ahí que intervino Diana Bolocco y le consultó a la congresista que si tuviera la posibilidad de besar a alguien del estudio “en cualquier parte”, a cuál elegiría. En ese momento, Pamela Jiles no tuvo empacho alguno en apuntar a José Antonio Neme.

“No disimulemos más, si esta cuestión ya todo el mundo la sabe, todo Chile lo sabe. Quiero contestarle a la Diana su pregunta: yo me muero de ganas de contar que nosotros con el Jose -y esto es absolutamente verdad- , tuvimos algo”, dijo, a lo que el periodista se tapó la cara.

Seguido a eso, detalló que “hace millones de años atrás estábamos los dos confundidos. Yo quiero dar detalles. Estábamos los dos confundidos. Me muero de ganas que alguien me pregunte sobre ese momento y no ocurre”, dijo.