El comentario de Raquel Argandoña que Patricia Maldonado paró en seco en Tal Cual

"Hay que ser sinceras, en la época tuya, porque tú eres mucho mayor que yo...", comenzó a bromear Raquel Argandoña. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 22 de noviembre 2022 · 11:13 hs

Los ejecutivos de TV+ tuvieron claro desde un inicio que juntar en un mismo programa a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado iba a rendir réditos rápidamente.

Y una de las formas de conseguirlo es a través de los diálogos que mantienen la mamá de Kel Calderón y la amiga de Cata Pulido en Tal Cual, el estelar de farándula y conversación.

La emisión del lunes les dio la razón a los ejecutivos, pues entre ambas amigas se produjo una conversación que no dejó indiferente a nadie en el estudio ni entre los telespectadores.

Junto a José Miguel Viñuela y en el marco del inicio del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado se pusieron a conversar sobre futbolistas y ex futbolistas con pinta de galanes.

Y sin decir agua va, la conductora del programa de TV+ le indicó a la panelista: "Hay que ser sinceras, en la época tuya, porque tú eres mucho mayor que yo...".

Conocedora del sentido del humor de su amiga Raquel, Paty Maldonado le siguió la cuerda: "Verdad que yo la llevaba al jardín infantil", manifestó.

Pero no se detuvo ahí y planteó que "mientras esta (Raquel) siga retrocediendo, habrá que llevarla con una lonchera al jardín infantil. En el programa habrá un jardín infantil", lanzó la broma.

No necesita quitarse la edad

Metidas en el juego, ambas amigas continuaron con sus intervenciones.

Así, Raquel Argandoña no vaciló en asegurar que la ex cantante del pelo morado es mucho mayor que ella.

"Perdón, pero tenemos como 14 años de diferencia", le dijo la mamá de Nano Calderón a la conductora de Las Indomables.

Pero Patricia Maldonado no tenía la intención de dejar pasar el tema así como así, por lo que empezó a hacer los cálculos.

"A ver, a ver... Raquel tiene 66. Te juro que hace 40 años está cumpliendo 65, es la única persona que no avanza", manifestó la ex panelista del Mucho Gusto, desatando las risas en el estudio.

Raquel, no obstante, no se dejó sorprender y respondió con una frase para el bronce: "No necesito quitarme la edad, porque para eso me opero".