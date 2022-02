El comentario sobre inmigración que emocionó a Ángel Torrez en Aquí Se Baila

Ángel Torrez intentó durante varios minutos recomponerse de su emoción en Aquí Se Baila.

Por: Rodrigo León 09 de Febrero 2022 · 12:03 hs

El bailarín Ángel Torrez vivió un emocionante momento en el episodio de este martes de Aquí Se Baila, cuando Francisca García-Huidobro tuvo que evaluar la presentación que hizo con Laura Vásquez de la canción “Cambia Todo Cambia”.

Ahí, la integrante del jurado aprovechó la oportunidad para realizar una reflexión entorno al tema migratorio que atraviesa el país.

“Qué linda canción. Qué linda historia que contaron, yo la entendí perfecto. Hoy en día con todo el tema migratorio que estamos viviendo en Chile, es importante saber que hay mucha de la gente que llega y que viene en busca de una oportunidad. Nadie cruza 45 días para cambiarse de país, si no es porque realmente necesita algo mejor”, decía García-Huidobro cuando Torrez simplemente se quebró.

El ex coreógrafo de Venga Conmigo provocó preocupación en Sergio Lagos y en sus compañeros, quienes no dudaron en entregarle un caluroso aplauso.

Mientras Ángel Torrez intentaba recomponerse, Francisca García-Huidobro continuó con su discurso. “No nos quedemos con la noticia maliciosa de los migrantes que no son buenas personas, quedémonos con estas historias, la de migrantes que vienen a Chile a buscar una oportunidad, como en una época en Chile donde muchos chilenos tuvieron que salir a buscar una oportunidad en otro país. Abracemos las diferencias”, indicó.

La denominada “Dama de Hierro” quiso continuar con la evaluación, pero el participante aún se veía visiblemente emocionado. “Quiero que usted sea un ejemplo de la gente que viene de verdad a hacer un bien a Chile”, dijo la jurado.

Tras varios minutos, en donde también recibió un abrazo de Thiago Cunha, Ángel Torrez finalmente tomó la palabra entre lágrimas. “En general no me gusta llorar, ojalá no vean esto mis hijas”, comenzó diciendo.