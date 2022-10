El consejo que le dio Don Francisco a Pancho Saavedra cuando le contó que era gay

Sobre el Festival de Viña, Don Francisco reconoció que "alguna vez me ofrecieron animarlo". INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 21 de octubre 2022 · 10:13 hs

El animador de televisión Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, fue una de las personas con las que Francisco Saavedra conversó cuando todavía no sabía cómo contarle a su papá que era gay.

Así lo recordaron tanto el creador de la Teletón como el conductor de Lugares que Hablan, durante el nuevo capítulo de Socios de la Parrilla, el estelar de Canal 13.

Don Francisco fue el invitado a compartir con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, ocasión en la que el ex animador de Sábado Gigante reveló que hace muchos años que conoce a Francisco.

Fue en ese momento donde el papá de Vivi Kreutzberger dio a conocer que también había tenido la oportunidad de darle algunos útiles consejos personales.

Lo que le dijo

"Él estuvo en mi casa comiendo. Y en un momento de la comida, cuando estábamos hablando de otra cosa, me dijo: 'Don Francisco, yo soy gay. Y no sé cómo contarle a mi papá'", reveló el experimentado animador de 81 años.

"No esperaba que me contara eso. Entonces me demoré un poco en contestarle", reconoció el chileno más conocido en Estados Unidos.

Pero no fue Mario Kreutzberger quien terminó de contar la historia, porque el propio Pancho Saavedra reveló qué fue lo que le dijo el comunicador en esa oportunidad.

"Me aconsejó que lo mejor era ir transparente por la vida y sacarse las mochilas", contó el rostro de Canal 13.

Festival de Viña

Durante su participación en Socios de la Parrilla, Don Francisco habló también del Festival de Viña y reconoció que sí hubo intentos por llevarlo a la Quinta Vergara.

"Me ofrecieron varias veces ir. Y alguna vez me ofrecieron animarlo", reconoció el avezado comunicador.

Y ante de duda de por qué no fue entonces, dijo que "yo esos meses los ocupaba para la Cámara Viajera, grabando en enero, febrero y marzo alrededor del mundo".

"Siempre pensé, sentí y siento que para una persona que ya tiene una trayectoria, el riesgo del Festival de Viña es mucho más alto que la posibilidad de éxito", añadió a su explicación.

Y terminó asegurando que "yo no podía competir físicamente con los colegas que me antecedieron, en pinta, tono de voz y estilo de animación".