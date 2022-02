El cruce de declaraciones entre Francisca García-Huidobro y bailarín de Aquí Se Baila

Francisca García-Huidobro forma parte del jurado de Aquí Se Baila junto a Karen Connelly y Neilas Katinas. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 04 de Febrero 2022 · 13:09 hs

Aunque desde un principio se mencionó que el programa estaría dedicado 100% a la competencia, las polémicas no han faltado en Aquí Se Baila y, recientemente, Francisca García-Huidobro protagonizó una de ellas.

En el episodio del miércoles, la denominada “Dama de Hierro” le dedicó unas palabras al bailarín Darwin Ruz, quien se ausentó debido a una lesión e hizo alusión a diversas situación que ha enfrentado en el programa, como sus peleas con Yasmín Valdés.

Ahora, Ruz forma dupla con Gianella Marengo, la que tuvo que presentarse con su nuevo bailarín en esa jornada, Pascual Acuña, elogiando el trabajo que hicieron ambos.

A la hora de evaluarla, García-Huidobro indicó que “este es el día de la marmota” porque “es el primer capítulo, en el capítulo 8, el capítulo 11… Y en todos los capítulos el protagonista es el señor Ruz. Este programa se llama el señor Ruz y Aquí se Baila”, indicó la jurado.

Marengo se tomó con humor las palabras de la jurado y aseguró que “la próxima semana entra como participante”, recibiendo como respuesta de Francisca que “no me extrañaría para nada. Es tal el nivel que la Srta. Marengo y la Srta. Valdés se hacen guiños porque pasaron por mismo”.

“Espero que puedas encontrar en esta pareja Gianella alguien que te acompañe en el proceso, porque creo que estar cambiando de bailarín permanentemente no es bueno para nadie. Una cosa es que sea por lesión, por cuarentena y otra muy distinta es que haya un bailarín que al final tiene problemas con todo el mundo. Cariños Sr. Ruz, mejórese de su lesión”, agregó.

La respuesta de Darwin Ruz

Como Darwin Ruz no se encontraba en el programa en esa oportunidad, fue a través de Instagram que se refirió a lo ocurrido tras ser consultado sobre el tema por una usuaria.

“Yo tampoco sé por qué la Fran lo está haciendo, espero que dé la cara y dé algún tipo de explicación, el por qué del bullying y el maltrato verbal”, se preguntó el bailarín.

Junto con eso, dejó en claro que “yo no le he hecho nada a nadie ahí, y jamás se me ocurriría hacerle un daño así de grande a nadie, ni por muy mal que con la persona me lleve”.

“De verdad que lo encuentro muy delicado. Demasiado”, indicó, para luego insistir en que “estoy muy impresionado del nivel de agresividad hacia mí de parte de ella”.