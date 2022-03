El cruce político de los influencers Lorena Miki y Críticas QLS

Lorena Miki y César Huipe tuvieron este encontrón político a raíz de un extracto que fue publicado en redes sociales. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 14 de Marzo 2022 · 10:19 hs

La influencer Lorena Miki protagonizó un tenso cruce a través de Twitter con la cuenta Criticas QLS de César Huipe, a raíz del extracto de uno de sus videos, donde criticaba a quienes se abanderaban por un político.

"El problema de la gente que tiene tan poca autoestima y tan poco sentido de identidad, que tienen que abanderarse por un político, que son como la clase cu… más nefasta, se han cagado a todo el mundo. Años y años, del color cu… que sea. Estos hueones vamos Kast, vamos Gabriel Boric, voy a mover banderas por el cu… Loco, perkin (sic)", dice Huipe en el registro.

Ante esto, Miki arremetió en su contra. “Y bueh, ahí están los influencers que prefieren no tener opinión para no quedar mál con nadie. Ojalá no se olviden de estas cosas”, consignó.

Pero César Huipe no se quedó callado y le dijo a la influencer que “estoy quedando mal contigo po' Lorena. O no entendiste el extracto, o falta otra polémica pa llegar a fin de mes", acusó.

Ante este emplazamiento, Miki calificó de “flaite decir eso de llegar a fin de mes César”.

“Ahí es cuando la gente cree que las redes pagan por polémicas. No veo contenido tuyo. Vi un clip y no me pareció. Es un momento de involucrarse políticamente como chilenos, y tendiendo público eso es importante”, sostuvo.

El hombre detrás de Críticas QLS le aclaró a Lorena Miki que “no pagan por polémicas pero, yapo. Sabís (sic) a lo que me refiero”.

“Lo del momento de involucrarse políticamente, es solo según tú. Yo no cacho mucho de política. Por ende sería mas irresponsable de mi parte llamar a la gente a votar por el mismo weón que yo, solo porque yo lo hice, ¿no crees?”, le consultó.

Por último, la influencer declaró que “jamás hablaría de dinero y de llegar a fin de mes. Entiendo que tú haces contenido más humorístico y eso, pero hay cosas de las que me parece no hay que reírse”.

“Para mí involucrarse políticamente es muy importante, que tengas buen día. Y a mí al menos las pobrémicas no me sirven”, cerró Miki la discusión.