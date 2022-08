El desafiante mensaje de Pablo Díaz a sus críticos tras confirmar que va por el Rechazo

Pablo Díaz fue blanco de críticas tras anunciar que votará Rechazo el 4 de septiembre. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 25 de agosto 2022 · 11:58 hs

El actor y productor Pablo Díaz fue uno de los firmantes de una carta difundida hace un par de semanas, en el que distintas figuras del mundo político y la cultura explicitaron su respaldo a la opción Rechazo de cara al Plebiscito de Salida.

A eso se suma que a través de sus redes sociales también ha explicado sus motivos para no ir por el Apruebo, pese a que sí lo hizo durante el Plebiscito de octubre de 2020.

“Creo que estos 30 años han sido buenos para Chile, y creo que hay que defender eso. Yo estoy rechazando la propuesta de un texto porque me parece mala”, indicó en entrevista con Diario Financiero, recalcando que “tiene cosas buenas y eso se tiene que conservar”.

“Que me cancelen”

La postura del artista, donde también figuraron sus colegas Álvaro Rudolphy y Diego Ruiz, provocó diversas críticas en su contra, sobre todo de sus pares como Alfredo Castro y Natalia Valdebenito, las que también abordó.

“Que me cancelen, que digan que miento, no es tema. No voy a responder a ello. Para mí, este proceso es demasiado lindo y potente como para quedarme callado”, dijo sobre esta situación.

Pablo Díaz señaló que si bien “he llevado una vida bien al margen de la política”, decidió opinar en esta oportunidad porque “este Plebiscito es muy transcendental: la propuesta es, como dice Lagos, partisana, parece más bien un programa de gobierno”.

En esa misma línea, sostuvo que de ganar el Apruebo el próximo 4 de septiembre sería una situación “grave”.

“Me hubiera encantado tener un texto la raja y que el 70% hubiera votado a favor. Pero no fue”, aseveró Díaz, pero aún así cree que “estoy convencido que va a ganar el Rechazo. La cagó el país moderno. Nos pasamos. Y eso para mí es muy optimista”.