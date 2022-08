El desahogo de Antonella Ríos: "Soy la única 'bruja' que nunca más volvió a actuar en teleseries"

Antonella realizó cuatro teleseries con Canal 13 y después nunca más la han llamado para otra desde ningún canal. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 09 de agosto 2022 · 13:02 hs

Hace casi 15 años que Antonella Ríos no participa en una teleserie nacional y, precisamente, de este tema fue que la actriz y opinóloga conversó en el último capítulo del podcast Impacto en el Rostro.

La artista, que saltó a la fama en la película Los Debutantes, contó las aparentes razones que llevaron a que desde esa fecha no haya tomado parte en ninguna otra teleserie.

Antonella Ríos dijo que según su visión del tema, todo se debió a que cuando grabó su primera teleserie en Canal 13, justo estaba emparejada con Ítalo Galleani, nada menos que el director de la producción dramática de la estación televisiva.

La ex panelista del Me Late Prime sostuvo que para las grabaciones de su primera teleserie, Brujas, "en la medida de lo posible, yo llegaba antes, hacía todo bien, no molestaba en nada. Porque se genera esta distancia con los compañeros que tampoco es muy sana, y me imagino que de alguna manera es lógica porque 'es la mina del director'", apuntó al respecto.

Antonella Ríos y los rumores

En ese mismo sentido, Antonella Ríos narró que "al final de la teleserie hubo algunos temas relacionados con rumores donde, al parecer, había gente a la que ya no le estaba pareciendo muy divertido que yo fuera la pareja del director", sostuvo.

A tanto llegó la cosa, que según la también presentadora de televisión también comenzaron los comentarios mala leche. "Cosas como: 'Viste que ella habló más (en esta escena)'", relató.

Al respecto reflexionó que "eran tonteras que finalmente provocaron que me costara más seguir después de la teleserie".

Luego de las cuatro teleseries que grabó en Canal 13, Hippie, Brujas, Descarado y Lola, Antonella Ríos no volvió a participar en estas producciones en ningún canal chileno.

"Después de eso nunca más existí para el medio dramático chileno. Yo soy la única ‘bruja’ que nunca más volvió a actuar en teleseries", aseguró la actriz.

¿Veto?

Incluso, descartó las versiones que hablan de un veto por parta de la jefa del área dramática de Mega, María Eugenia Rencoret.

"No fui vetada por ella. Yo creo que no soy considerada. Decir vetada es como que soy muy importante, y yo creo que no lo soy. Entonces, por eso no me llaman", sostuvo Antonella Ríos.