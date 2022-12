El desahogo de Denise Rosenthal por comentado look en los Premios Musa

Denise Rosenthal recibió el premio a Artista Pop del Año en los Premios Musa. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 06 de diciembre 2022 · 11:42 hs

Denise Sofía Rosenthal Schalchli, cantautora y actriz chilena, llamó la atención en la ceremonia de los Premios Musa por su llamativo look: un blazer negro que dejó al descubierto su torso, mientras que su cuerpo estuvo adornado de perlas.

Y es que esto, incluso, llegó a opacar el premio a Artista Pop del Año que recibió en el evento realizado en el Teatro Municipal de Las Condes.

Por lo mismo, Denise Rosenthal ocupó su cuenta de Instagram para compartir su descargo, en el que deja en claro que hay que enfocarse en “cosas constructivas” y el respeto artístico.

“La única ganadora mujer, de las 14 nominaciones. Me siento profundamente agradecida por su amor, su lealtad y su cariño incondicional”, comenzó señalando la otrora actriz en su publicación.

En ella expresó que, pese a lo mencionado anteriormente, se encuentra “con emociones encontradas”, por lo que hizo un llamado a que “valoremos a nuestras artistas, cuidémoslas, hagámoslas crecer, potenciémoslas a seguir esparciendo sus raíces. Está en nosotr@s generar el cambio”.

Denise Rosenthal también se dio el tiempo para dedicar el premio que recibió a “todas mis reinas, que aunque no lo crean me hacen más fuerte y que con su apañe inspirador, van floreciendo junto a mi en cada partitura, y en cada paso que doy, y que damos juntas, entrelazadas. Les amo mucho”.

El llamado de Denise Rosenthal

En su publicación, Denise Rosenthal reconoció lo mucho que ama poder “conectar” con su fanaticada y “sentir su amorcito”, por lo que espera que ellos “también sientan el mío, cada vez que abro mi corazón con sinceridad a través de mi música y de mis propuestas”.

Es en el siguiente párrafo donde la cantante se refiere a la atención que recibió por su vestimenta.

“Sueño con el día en que la libertad de expresarse no sea algo que genere una controversia, en que mantengamos el foco en las cosas constructivas, y en el que el respeto artístico no se vea determinado por lo que use o no use”, sostuvo.