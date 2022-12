El descargo de Marilyn Pérez tras ser despedida de Canal 13: "Me tomó por sorpresa"

Marilyn Pérez fue notera de Bienvenidos y de Tu Día. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 06 de diciembre 2022 · 09:21 hs

Marilyn Pérez, periodista, confirmó durante este lunes que fue despedida de Canal 13 después de ocho años, donde se desempeñó principalmente en los matinales Bienvenidos y Tu Día.

En conversación con LUN, la notera contó que fue la productora Pamela Díaz quien le informó la noticia, argumentando que “mi cargo se había eliminado”.

Sin embargo, lo que le pareció raro a Pérez es que “mi cargo es periodista de producción y las labores que hacía yo, también la hacen otros compañeros y los de ellos no se eliminaron. Yo hacía móviles y notas, bueno, pero eso fue lo que me dijeron”.

Marilyn Pérez reconoció que su despedido “me pilló de sorpresa, porque en el periodo que estuve en el canal creé ocho secciones policiales, siempre fui destacada por otros jefes como muy buena profesional, nunca en mi vida me habían despedido”.

Aún así, aseveró que la nueva administración de Tu Día no estaba considerando sus propuestas. “Había mandado muchos correos con propuestas y nunca sentí feedback de parte de ellos, de aceptar las ideas ni nada. Quizás no encajaba con esta nueva administración nomás. Yo proponía, proponía, proponía y nunca recibí nada de vuelta”, afirmó.

“Yo hago mi pega, creo que no era del gusto de la administración nomás y es válido, cada uno tiene sus gustos y siento que no lo era. Nunca tomaron alguna de las ideas que propuse”, agregó.

Marilyn Pérez no se despedirá en pantalla

Una de las cosas que más lamentó Marilyn Pérez fue el no poder despedirse en pantalla de los televidentes porque “la gente me tiene mucho cariño y me preguntaban, en este último periodo, por qué no estaba saliendo en pantalla”.

Aún así, aseguró que se quedará “con los lindos recuerdos del canal, siempre quise estar en Canal 13, era mi sueño y lo cumplí y me da pena".

“Pero esto puede servir como nuevo desafío, porque no me voy a quedar, quizás es una oportunidad para dar un giro”, cerró Marilyn Pérez.