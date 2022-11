El descargo de Miel Blanca tras ser descalificada de El Discípulo del Chef

"Me deja muy decepcionada la producción del programa y la falta de empatía", se lamentó Miel Blanca. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 18 de noviembre 2022 · 10:00 hs

Una mezcla de tristeza y molestia fue la que dio a conocer la ex El Discípulo del Chef Miel Blanca, tras ser descalificada del estelar culinario de Chilevisión por dar positivo al COVID-19.

Tanto mediante de entrevistas como por declaraciones emitidas a través de las redes sociales, la ex participante se encargó de calificar como "injusta" su salida del programa por la decisión unilateral de la producción.

"Sentí que es tremendamente injusta la decisión", planteó la concursante descalificada.

Y para argumentar su apreciación, reveló que "no solo fui yo la que presentó problemas con COVID en ese mismo momento, sino que también fue un chef, que era parte de los que realizaban las pruebas".

No se preocuparon

"Durante El Discípulo del Chef hubo mucha gente que se enfermó, que faltaron a diferentes capítulos, pasó de todo. Y yo nunca falté a ninguno, siempre decidí darlo todo, luchar hasta el final. Y pasó este problema", le dijo Miel Blanca a Página 7.

Sobre su inesperada eliminación, la ex concursante aseguró que "me dolió muchísimo. Me afectó, porque me contagié y, sabiendo esto, el canal no tomó ninguna medida al respecto. No se volvieron a preocupar por mí", indicó, apenada.

"Podría haber ganado", sostuvo. Y añadió que "me hubiera encantado poder mostrar al mundo la cocina que hago".

"Me encanta cocinar, es mi pasión y hubiera sido maravilloso haber ganado", recalcó.

"Lo más importante para poder ganar es creer en ti, y yo creía en mí. Fue súper decepcionante, deprimente cómo sucedió esta situación, me da pena hasta el día de hoy", le manifestó Miel Blanca al medio.

Corazón partido

De manera casi simultánea, Miel Blanca subió a sus redes sociales algunos videos en los que se refirió al tema.

Así, indicó que "tengo el corazón partido en mil pedazos. Siento que me arrebataron de las manos la oportunidad de haber ganado".

"Sin duda, sigo pensando que esta no fue la mejor decisión ni la mejor forma de haber tratado la situación. Me deja muy decepcionada la producción del programa y la falta de empatía sobre una pandemia mundial que claramente no estaba bajo mi control", posteó en su cuenta de Instagram.

"Siento que de una u otra manera jugaron con mi tiempo, con mi energía y con mis sueños, porque te ilusionan con algo que después te quitan de esta manera", cuestionó en otro registro.