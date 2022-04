"El día más largo": Cristián de la Fuente rememoró encerrona que sufrió con su hija

La hija de Cristián de la Fuente se recupera satisfactoriamente del balazo que recibió durante la encerrona que sufrieron el 10 de marzo. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 14 de Abril 2022 · 13:41 hs

Cristián de la Fuente volvió a referirse a la encerrona que sufrió junto a su hija, Laura de la Fuente, hace unas semanas en la comuna de Lo Barnechea, el que terminó con la joven herida a bala.

Fue el 10 de marzo cuando el actor se trasladaba junto a la adolescente, cuando fueron abordados por dos sujetos que, ante su intento de escape, optaron por disparar al vehículo, impactando la pierna de Laura, por lo que tuvo que ser operada de urgencia.

Actualmente, se recupera con éxito del balazo que recibió, mientras él ha comenzado a movilizarse junto al Colectivo de Padres de Víctimas de Delitos Violentos en avanzar en más seguridad y justicia.

Ahora, Cristián de la Fuente conversó con el canal de YouTube llamado De La Rosa, donde entregó detalles de la encerrona y de lo que fue para él, “el día más largo de mi vida”.

“Trataron de dispararme para quitarme el reloj, porque eso era lo que deseaban y no el carro. No baje del carro porque dejaba a una niña y hay muchas historias de esas, además no podría ver a la cara a su madre, sabiendo que la entregue”, comentó el también animador de televisión.

De hecho, aseguró que tenía programado un viaje a México pero “casi no vengo, estuve a tres centímetros de no estar acá… Me lo estoy tomando con humor. Digo lo anterior, porque fueron los tres centímetros a los que estuvo la bala de mi cabeza”.

A pesar de lo vivido, De la Fuente confesó que “tuve sin duda el mejor regalo, porque a mi hija, dentro de la gravedad de lo ocurrido, no le pasó nada y está con nosotros”.

“Fue el día más largo de mi vida. Desde el momento que sucedió eso hasta que lleve a mi hija al hospital y me dijeron que no estaba tan grave”, cerró.