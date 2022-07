El divertido episodio con la camioneta que vivieron Coté López y el Mago Jiménez en Miami

Coté dejó para el final el feliz regreso de Luis a bordo de la camioneta. INSTAGRAM.

04 de julio 2022 · 17:19 hs

Recién llegados de vacaciones a Miami junto a sus hijos y la abuela materna, Coté López y Luis "Mago" Jiménez tuvieron un día más que movido por culpa de la camioneta que habían arrendado horas antes, la misma que la empresaria denunció inicialmente como robada desde el estacionamiento.

La influencer había estado grabando en video y compartiéndolo con sus seguidores desde el inicia del viaje en Santiago. Incluso, poco antes había subido un registro de Luis conduciendo la camioneta que habían arrendado.

Pero poco más tarde Coté López les contó a sus seguidores que "ustedes no me lo van a creer, pero todos nos pasa a nosotros. Nos acaban de robar la camioneta. Nos bajamos, nos arrepentimos, dijimos 'vamos a otro lado'... y no está".

Incluso, caminó hacia e lugar donde estaba el vehículo y habló de "el lugar del suceso", y moviendo la cámara, enfocó a su marido: "Luchín intentando solucionar", explicó.

¡Que no, que sí!

Sin embargo, algunos minutos después al parecer todo había cambiado. Con una severa autocrítica, Coté comentó: "Ignoren todo lo dicho. Somos súper hue..., (la camioneta) estaba más adelante. Amor, quieres decirle algo a mis seguidores", bromeó con su marido.

No obstante, todavía restaba historia por contar, porque tras cartón Coté López pidió a quienes la estaban mirando que borraran la historia anterior. "No somos hue..., no somos hue..., pero sí nos robaron. Hablando en serio, sí nos robaron la camioneta. Lo que pasa es que mi mamá caminó y creyó que era más adelante, pero la confundió con otra camioneta parecida, pero no es la misma", aclaró.

A pesar de las idas y vueltas con la historia de la camioneta, todavía no estaba cerrada la historia.

La grúa

Y a estas alturas, Coté López ya sabía que el asunto iba a dar para comentarios no sólo en las redes sociales.

Por ello, decidió tomar la cosa con humor: "Definamos la palabra hue... Somos, pero un poquito. No tanto", partió.

Entonces explico que "lo que pasa es que estacionamos en una parte en donde se la llevó la grúa".

"Era un estacionamiento, pero si entrabas al mall podías estacionar", y como ellos no lo hicieron, se llevaron la camioneta.

"Ahora fue Luis en Uber a buscarla, con la cara llena de risa", explicó, y al final subió un video sobre la llegada de su marido con el vehículo.