El duro cruce tuitero de Natalia Valdebenito con Marcela Vacarezza y Axel Kaiser

Por: Juan Pablo Ernst 19 de agosto 2022 · 14:46 hs

Dos fuertes rounds tuiteros en menos de 24 horas tuvo la comediante Natalia Valdebenito con Marcela Vacarezza y Axel Kaiser, luego de recibir críticas por el video en que llamó a "no votar más por la élite" que, según afirmó, hizo su riqueza "robándole a los pobres", porque "no conozco a nadie que se haya hecho millonario trabajando. Esta gente robando se hizo millonaria".

Todo comenzó cuando la psicóloga subió a su cuenta de Twitter un video de la humorista y posteó: "Pucha Natalia Valdebenito Me reí contigo en Viña, te ganaste todos los reconocimientos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tanto odio?", comenzó el mensaje.

Y luego Marcela Vacarezza añadió que "te cuento que sí hay gente buena dentro de todos aquellos a los que llamas 'ladrones'. Se puede criticar, pero el odio envenena. Saludos".

Como poncho

La respuesta no fue inmediata, pero sí directa al hueso: "Pucha Marcela. No es odio, es la realidad y si hoy a ti este mensaje te queda como poncho, no es mi problema", escribió la comediante.

Natalia Valdebenito añadió a continuación que "no creo haberte nombrado ni ofendido. No sabía que eres de la élite, porque yo me refiero a otra, pero bueno … no sé si realmente quieras aprender o te interese. Pucha".

Lejos de quedar ahí el asunto, la ex panelista de Muy Buenos Días, usó la misma red social para entregar su punto de vida.

"Leo tu ironía... Pero no, no me queda como poncho, sólo que no me gustan las generalizaciones para ningún lado", respondió Marcela Vacarezza.

"Insisto, es distinta la crítica, al agravio y al discurso de odio que no respeta a la persona. Eso sí lo aprendí. Saludos", agregó.

Aberración

Luego, Natalia retuiteó el criticado posteo de Gonzalo de la Carrera sobre el Servel, y escribió: "Esperando atenta la reacción de Marcela Vacarezza frente a esta aberración".

"Porque si fue capaz de increparme por un par de verdades supongo que tiene el mismo sentido común para condenar esta crueldad", agregó.

"Por supuesto que es una aberración y eso es independiente del lado político que venga. No se comulga con todo lo que diga o haga cierta persona. Hay varios que dejan harto que desear en todo el espectro", fue la respuesta que entregó la esposa de Rafael Araneda.

También con Axel Kaiser

Pero la que tuvo con Marcela Vacarezza no fue ni de lejos la única polémica que tuvo Natalia Valdebenito en las últimas horas a través de la red social del pajarito azul.

Resulta que el escritor Axel Kaiser decidió retuitear el video con las declaraciones de la humorista, pero le añadió una recomendación: "Esta mujer requiere tratamiento psiquiátrico urgente", posteó el autor.

Y añadió: "¿Quieren ver resentimiento, odio y maldad? Véalo usted mismo en vivo y en directo desde Natalia Valdebenito".

El comentario de Kaiser no pasó inadvertido y la misma comediante uso la misma red social para responderle: "Que gallina".