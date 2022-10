El duro desmentido de Roberto Cox a José Antonio Neme sobre fiestas en Londres: "No es amigo mío"

"Cuando nos juntamos con colegas de otros canales, él nunca apareció", dijo Cox sobre Neme. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 30 de septiembre 2022 · 11:51 hs

Categórico fue el periodista Roberto Cox al desmentir a su colega de Mega, José Antonio Neme, quien aseguró que el enviado de Chilevisión a cubrir los funerales de la reina Isabel II se dedicó en sus horas libres a disfrutar de la noche londinense.

Pero Cox no solamente descartó que se haya ido de fiesta durante las noches en la capital británica, sino que planteó que "no sé nada de la noche londinense. Tal vez él (Neme) tiene buenos datos".

"En la noche nunca lo vi. No sé por qué dijo que yo carreteaba tanto. No sé por qué dice saber tanto qué hacía yo de noche. No es amigo mío", dejó más que claro Roberto Cox.

El rostro y lector de noticias en Chilevisión habló sobre el tema en una entrevista con LUN, donde aseguró que sólo se topó una vez en el reporteo con el enviado especial de Mega.

"A Neme lo vi el último día de cobertura, ahí me lo crucé afuera de la Abadía de Westminster, trabajando", sostuvo el periodista.

Pero Roberto Cox no dejó el asunto ahí y puntualizó que "en 10 días de cobertura me crucé con todos los colegas chilenos que fueron a trabajar allá, menos con él".

"Nunca apareció"

También contó que el rostro de Mega se mantuvo alejado del contingente de periodistas chilenos que cubrían el funeral de la fallecida monarca.

"Cuando nos juntamos con colegas de otros canales, él nunca apareció", reveló sobre José Antonio Neme.

"Cuando yo terminaba la jornada laboral, con mi camarógrafo íbamos a comer. Y en alguna ocasión nos tomamos algo para descansar después del trabajo. Pero después de trabajar no me quedaban muchas energías", reveló respecto del trabajo que realizó en Londres durante más de una semana.

Roberto Cox aclaró que en la capital inglesa "tengo un muy buen amigo argentino, que hace tiempo no veía. Y lo vi fuera del horario laboral, sin que eso repercutiera mi trabajo".

Lo que dijo Neme

Cabe recordar que en el late Pero con Respeto, José Antonio Neme le dijo a Julio César Rodríguez que su colega de Chilevisión disfrutó mucho de la vida nocturna durante su estadía en Inglaterra.

"Decían que la noche londinense era lo de él" y "cuando se apagaban las luces, Roberto seguía, seguía", fueron algunas de las frases que empleó el conductor del Mucho Gusto.