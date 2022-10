El emocionante debut de Priscilla Vargas y José Luis Repenning en Tu Día

Priscilla Vargas y José Luis Repenning debutaron hoy en la conducción del matinal Tu Día. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 17 de octubre 2022 · 09:49 hs

En una jornada marcada por la emoción del reencuentro de dos amigos en un proyecto común se produjo, esta mañana, el debut de Priscilla Vargas y José Luis Repenning en la conducción de Tu Día, el matinal de Canal 13.

Los periodistas y amigos, que con meses de diferencia arribaron a su nueva casa televisiva desde Mega, intentaron reflejar rápidamente esa cercanía en la pantalla.

El renovado Tu Día comenzó un par de minutos antes de la 8 de la mañana, y fue Priscilla la encargada de dar inicio al programa.

"Por fin podemos decirles nuevamente ¡buenos días!, tal como lo hemos hecho durante tantos años. Estamos súper contentos, porque tenemos una oportunidad. ¡Estamos haciendo un matinal!", fueron las palabras con la que la periodista echó a andar el matinal.

"¿Te lo habías imaginado? Se la compraron toda aquí en el 13", planteó por su parte José Luis Repenning.

Pero de inmediato dejó las bromas y el nuevo rostro de Canal 13 le habló a los televidentes y manifestó que "ustedes nos conocen. Durante todas las mañanas hemos estado juntos, acompañándolos con información y también con entretención".

"Lo único que queremos pedirles, con toda la humildad y sencillez del mundo, es que nos permitan ingresar a sus casas. Por supuesto, lo más importante, es que nos abran su corazón. Esa es nuestra intención, que seamos una gran familia", añadió a continuación el comunicador.

Saludos de la familia

Y hablando de familia, el reencuentro de los amigos y su debut como los conductores del matinal Tu Día, también sirvió para que sus seres queridos les dedicaran una palabras.

Así ocurrió con la mamá de Priscilla Vargas, quien tras saludarla le dijo que "aquí estoy levantándome temprano nuevamente para verte. Sé que te irá muy bien, porque todos esos años de sacrificio ahora van a servir, y llegarán muy lejos", sostuvo.

El papá de la periodista también le mandó un mensaje a su hija y le recordó que "usted sabe que siempre he observado su trabajo silenciosamente. Le deseo mucho éxito en este desafío. La amo incondicionalmente, al igual que a sus hermanas".

Y los padres de José Luis Repenning no quisieron estar ausentes en esta fecha, por lo que también le mandaron cariñosos saludos.

"Hoy te deseo el mayor de los éxitos del mundo. Creo que has hecho una linda carrera y te mereces estar en el lugar donde estás", le dijo su mamá, mientras que su papá le expresó: "Qué bueno es poder tener la oportunidad de decirte a través de este medio, lo orgulloso que estoy de ti, lo bien que creo que lo vas a hacer. Tú tienes la capacidad, la personalidad y todo para desarrollar un gran programa, como espero que lo hagas".

Contacto en vivo

Tras este emocionante inicio, Vargas y Repenning realizaron contactos con televidentes que observaban su debut en el matinal de Canal 13.

Así, ante la consulta de si eran pololos, el conductor afirmó que "esa pregunta la respondí el otro día en Juego Textual, cuando decían que Priscilla era mi amiga con ventaja. No, somos grandes amigos".

Y su compañera en la conducción reafirmó lo anterior al indicar que "somos amigos, somos muy, muy amigos. Yo creo que no hay nadie que pueda conocer mejor a Repe que yo".

Pero la televidente no quedó conforme con la respuesta y preguntó otra vez: "¿Amigos con ventaja?".

"No, no, no. Yo le hice una propuesta a ella, pero nunca me respondió, ¿te acuerdas? Yo le hice una propuesta de que si nos encontrábamos viejos, viejos, y estábamos solos, de repente que envejeciéramos juntos. Esa propuesta se la hice hace un mes y todavía no recibo respuesta", apuntó Repenning.

Y entonces Priscilla tomó la palabra y explicó que "no respondí de inmediato porque tendría que tener muy mala suerte como para no conocer a nadie más en mucho tiempo. Y llegar a 10 años más y decir 'ya, no encontré a nadie'. Cómo me voy a asegurar altiro, si pueden pasar 10 años más. En 10 años pueden pasar muchas cosas", planteó la periodista antes de continuar con el programa.