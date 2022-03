El emotivo homenaje a Carolina Fadic a 25 años del estreno de Oro Verde

Carolina Fadic falleció en octubre de 2002 a raíz de un accidente vascular encefálico. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 10 de Marzo 2022 · 15:19 hs

Durante gran parte de la mañana de este jueves, Carolina Fadic se ubicó dentro de los temas más comentados en Twitter a nivel nacional.

¿El motivo? La cuenta La Tele de Antes recordó que un 10 de marzo de 1997 debutaba por las pantallas de TVN la teleserie Oro Verde, donde la actriz fue su protagonista. Allí interpretó a Antonia Sandoval, una joven que se opone a la tala del bosque nativo propiciado por la familia Meyer que busca irrumpir en la localidad de Los Robles solo con fines económicos.

Este rol era el primero de Fadic luego de Estúpido Cupido (1995). Tras participar en esta producción, fue madre y se mantuvo alejada por dos años de las producciones.

Posteriormente, participó en producciones como Iorana (1998), Algo Está Cambiando (1999), Sabor a Ti (2000) y Piel Canela (2001).

En 2001 asume la conducción del nuevo programa de espectáculos Primer Plano junto a Patricia Larraín y Giancarlo Petaccia. Este fue su último proyecto en televisión previo a su muerte.

La trágica muerte de Carolina Fadic

En octubre de 2002, Carolina Fadic sufrió un accidente vascular encefálico que la mantuvo internada unos tres días previo a perder la vida el 12 del mismo mes.

La noticia golpeó duramente al rubro de las artes y, principalmente, a sus colegas con quienes trabajó en diversas producciones televisivas, obras de teatro y cine.

Hace solo unos días, la actriz Consuelo Holzapfel se refirió a este hecho en el podcast Impacto en el Rostro, donde reconoció que “cuando falleció, cuando murió, para mí fue muy impactante”.

“La Carolina era una delicia. Era una cabra chica irreverente, insolente. Abría la boca y no se juntaba con su cara. Yo le decía no abras la boca, que no se junta con tu cara”, contó entre risas.

A eso sumó que “ella tenía cara de angelito. Era preciosa. Y era muy deslenguada. Yo la vi siempre a ella muy deslenguada y muy divertida. Me llevé muy bien con la Carolina. La quise mucho”.

Sobre el día en que se enteró de la muerte de Carolina Fadic, Holzapfel recordó que “me dio mucha pena. Nunca imaginé que ella se iba a morir. Era una chica llena de vida y divertida como ella sola. Y muy chistosa. Estuvimos juntas en Iorana, en Isla de Pascua. Ahí compartimos mucho”.

A raíz de la celebración de los 25 años de Oro Verde, diversos usuarios en Twitter quisieron recordar a Carolina Fadic con múltiples mensajes.