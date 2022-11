El emotivo momento que protagonizó Chiqui Aguayo en Juego Textual

Chiqui Aguayo tuvo que ser consolada por Sergio Lagos en Juego Textual. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 15 de noviembre 2022 · 10:02 hs

Daniela Aguayo Maturana, más conocida como Chiqui Aguayo, protagonizó un emotivo momento en la edición de este lunes de Juego Textual de Canal 13.

En el programa de conversación, contaron con la presencia del doctor Sebastián Ugarte, quien se refirió a distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Pero en la instancia también aprovechó de reflexionar sobre lo difícil que es ser médico hoy en día.

“Si pierdes el foco y te centras en el prestigio o el dinero, estás perdiendo el corazón de la medicina, que es servir y sanar a otro ser humano (...) Está bien ser profesional y duro, pero a la vez tienes que, dentro de ti, conservar un corazón muy sensible y muy ardiente”, sostuvo el panelista de Tu Día.

Fue en ese momento que Chiqui Aguayo quiso compartir la experiencia que tuvo con el equipo médico que atendió a su padre antes de morir.

“El año pasado se murió mi papá en circunstancias, digamos, que dependían de un doctor, y cuando nos dijeron, porque el doctor fue muy humano, nos juntó a todos los hermanos en una salita, mi papá no se murió de COVID pero estaba en una UTI”, explicó la comediante.

Entre lágrimas, Chiqui Aguayo recordó que el médico “nos dijo si ustedes quieren, vayan a despedirse de su papá y eso hizo una gran diferencia en cómo se murió”.

Por lo mismo, la también actriz quiso, a través de Sebastián Ugarte, “darle las gracias a ese doctor que hizo que la muerte de mi padre fuera muy distinta a cómo podría haber sido en plena pandemia”.

El gesto de una enfermera con Chiqui Aguayo

Las palabras de Chiqui Aguayo calaron hondo en Sebastián Ugarte, quien le dijo que “hay mucha gente buena, a veces nos quedamos con la gente que no lo es tanto, pero hay muchos médicos buenos, muchas enfermeras, muchos paramédicos buenos y por suerte a ti te tocó uno”.

La panelista de Juego Textual recordó, a partir de los de la enfermera, que “ese día nos despedimos, no sabíamos cuándo iba a morir. Nos fuimos a acostar y mi papá murió esa noche”.

“Y me meto en mi Instagram, y una enfermera me escribió Yo le tomé la mano a tu papá anoche, antes que se muriera. No murió solo. En ese momento agradecí tanto ese gesto, no tenía por qué buscarme”, dijo Chiqui Aguayo, teniendo que ser consolada por Sergio Lagos.