El error en el tercer capítulo de House of the Dragon que no pasó desapercibido

Por: Rodrigo León 05 de septiembre 2022 · 13:13 hs

House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones, emitió la noche de este domingo su tercer episodio, el que llevó por título “Second of His Name (Segundo de su nombre)".

En esta oportunidad, la historia avanzó tres años en relación al segundo capítulo, pudiendo conocer que el Rey Viserys I (Patty Cosidine) se casó con Alicent Hightower (Emily Carey), con quien tuvo su hijo Aegon.

Sin embargo, el tercer episodio de House of the Dragon tuvo un error que los televidentes no dejaron pasar y que tiene al monarca Targaryen como el principal protagonista.

Si nos remontamos al debut de la serie de HBO, Viserys sufrió un corte en su mano por culpa de una de las puntas que tiene el Trono de Hierro.

Pese a que se sometió a diversas curaciones, poco y nada lograron sanar el corte del Rey. De hecho, en este nuevo capítulo, se confirmó que perdió dos de sus dedos, el meñique y el anular a raíz de esta afección.

El problema vino que el actor Patty Cosidine utilizó guantes de color verde de CGI, los que en post-producción deberían haber editado para hacer parecer que no contaba con los dedos. Pero a alguien se le olvidó realizar esta acción, y el intérprete apareció con su mano verde en pantalla.

El error que se cometió en House of the Dragon no pasó desapercibido en redes sociales, donde varios usuarios lograron captar lo que se vio en televisión, así como también en HBO Max.