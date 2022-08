El especial mensaje de Carlos Zárate en T13 AM: "Han sido 30 años..."

""Han sido 30 años y 9 meses de una felicidad muy grande", dijo Carlos Zárate sobre su permanencia en Canal 13. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de agosto 2022 · 11:42 hs

Un atuendo muy especial, que reflejaba la importancia que tiene esta fecha para él, lució esta mañana el periodista Carlos Zárate, al presentar el bloque de noticias internacionales en T13 AM.

El profesional lució una chaqueta azul y una corbata de humita color rojo, lo que sorprendió a Polo Ramírez y Natalia López, conductores del noticiario de Canal 13.

Fue al terminar el bloque informativo que Carlos Zárate dio a conocer la razón para vestirse de forma tan elegante.

"Hace 30 años comencé en este canal una aventura que me lleva hasta acá", inició sus palabras el periodista.

Dirigiéndose a los televidentes, dijo que está "muy agradecido de ustedes, que nos han acompañado. Pero también de mis compañeros, representados en ustedes dos", en referencia a Natalia López y Polo Ramírez.

"Estoy feliz"

"Porque lo que hay aquí es producto de lo que el 13 ofreció", dijo Zárate a continuación. Y valoró que "yo he crecido en este canal, estoy feliz de estar acá".

Luego planteó que "si bien a veces uno piensa que puede estar cerca del lugar de terminar con la aventura, yo siento que a veces no es tan cercano a como uno lo ve", en clara referencia a las últimas declaraciones que había dado, donde dijo que estimaba que le quedaban entre 3 y 4 años en Canal 13.

"Han sido 30 años y 9 meses de una felicidad muy grande. También de otros momentos no tan felices, pero el privilegio de trabajar para ustedes, con ustedes, y con mis amigos de allá arriba, eso no me lo quita nadie", destacó Carlos Zárate.

"Entonces, me vestí para dar las gracias. Porque finalmente es darle las gracias por ustedes a todos los que me han ayudado en este canal", explicó el periodista de Canal 13.

Lo que dijo en Triángulo

En días pasados Carlos Zárate asistió al programa Triángulo, que se emite por la app 13Go, donde reveló que a su parecer le queda poco tiempo de trabajar en el canal de Andrónico Luksic.

"Yo quiero hablarle a los jóvenes del canal. Ustedes son los responsables de que esto siga, son los herederos de una tradición (...) yo me iría muy feliz -yo creo que van a ser 3 o 4 años, no creo que sean más que eso- sabiendo que el canal queda en manos de gente joven que va a ser capaz de llevar esto a buen puerto", reveló en la oportunidad.

"A mí esto me gusta mucho, pero creo que es momento que venga otra gente a hacerlo", añadió.

Y aseguró que "yo me quiero ir de aquí tranquilo, sin que la gente diga ‘y a este tipo por qué no lo han sacado, por qué sigue ahí’, porque hay una generación que vienes detrás mío. Uno tiene que saber cuándo irse, porque el día que esto lo deja a uno botado, es terrible".