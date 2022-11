El especial reencuentro de Eduardo Fuentes con María Luisa Cordero

Eduardo Fuentes y la Doctora Cordero trabajaron juntos en radio El Conquistador y en Mentiras Verdaderas. INSTAGRAM/AGENCIA UNO.

Por: Rodrigo León 09 de noviembre 2022 · 11:38 hs

María Luisa Cordero Velásquez, conocida como la Doctora Cordero, visitó la noche de este martes el programa Buenas Noches a Todos, donde vivió un especial reencuentro con Eduardo Fuentes.

La actual diputada y el animador de TVN trabajaron durante años en Mentiras Verdaderas como panelista y conductor, respectivamente. Pero también lo hicieron en radio El Conquistador.

La reunión entre ambos se concretó luego de un “roce” profesional que vivieron ambos y que quedó al descubierto durante la conversación que mantuvieron.

“Para mí es especial, porque hace tiempo que no nos veíamos. Tú empezaste con esto de la política, pero habíamos tenido un alejamiento, así que me alegro…”, comenzó diciendo Eduardo Fuentes, cuando fue interrumpido por la Doctora Cordero.

En ese minuto, la diputada quiso recalcar que “tuvimos un roce, Eduardo, no seas eufemista”, a lo que el animador apuntó que “nos agarramos, para decirlo en buen chileno”.

El mea culpa de la Doctora Cordero

Tras esto, la Doctora Cordero quiso hacer un mea culpa ante Eduardo Fuentes por la actitud que tuvo con él en ese entonces.

“Te quería decir que la pandemia y en todo este tiempo de silencio, me he hecho una especie de autoterapia no por el ego, sino porque me empecé a sacar las máscaras”, manifestó.

En esa línea, reconoció que “una de las máscaras que encontré es que yo soy muy rabiosa y, en este encontrón, tú fuiste mi víctima y yo fui una oveja encabritada y rabiosa”.

Además, la Doctora Cordero destacó que Eduardo Fuentes nunca dejó “de ser una persona querida, te lo digo en tu cara”.

“Un día me miré al espejo y dije qué, si yo lo quiero, así que déjate de leseras”, cerró.

Tras esto, Eduardo Fuentes le recordó a la Doctora Cordero que “yo te escribí cuando saliste diputada. Te mandé un mensaje y no contestaste (…) pero me quedo con que nos encontremos. Quedémonos con las cosas buenas”.