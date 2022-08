El fogoso beso de la China Suárez y Lali Espósito durante concierto en Uruguay

"Me ligué un beso de la China”, dijo Lali tras el beso.

Por: Arturo Ledezma 16 de agosto 2022 · 13:25 hs

María Eugenia Suárez, conocida también como China Suárez, y Lali Espósito, protagonizaron un apasionado momento en medio de la gira Disciplina Tour en Uruguay.

La actriz argentina y ex de Benjamín Vicuña, fue a ver el show de su amiga en Montevideo cuando ambas se fundieron en un abrazo que luego terminó en un fogoso beso.

De esta forma, la China Suárez, que es actual pareja de Rusherking, se sumó al #ChapeTour, la gira de besos en la boca que Lali Espósito está llevando adelante en su serie de presentaciones en vivo con su show.

"¿Cómo está Uruguay? Es la fiesta más divertida a la que fui en mi vida. ¡Te amo!", dijo la China Suárez tras el beso.

En tanto, Lali Espósito dijo: "me ligué un beso de la China”, desatando el grito de los asistentes.

“Inspiración, amor, talento, fuerza, perseverancia, trabajo, admiración, amistad, infancia, familia”, escribió la madre de Rufina, Magnolia y Amancio, en sus redes sociales, además de subir un video con un enorme corazón rosado rodeando a la actriz de Floricienta, a quien conoce desde que son pequeñas.

“Ella es la ídola que quiero para mis hijos el día de hoy y de mañana. Lali, Majo Riera, las amo”, escribió la China Suárez en su cuenta de Instagram.

El comentado beso se volvió viral en redes sociales. “Si la China Suárez me clavara un beso tampoco me olvidaría de esa noche”, “dos veces he tenido envidia de Lali. Primero cuando era novia de Peter y ahora por este beso con la china Suárez. El real quien pudiera!!”, fueron parte de los comentarios.

Desde hace unos días, Eugenia Suárez está instalada en Montevideo, Uruguay, adonde viajó con sus tres hijos para grabar una película junto a Joaquín Furriel.